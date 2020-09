No me dieron el programa “Hoy”, porque yo quería correr a Andrea Legarreta: Alfredo Adame (VIDEO)

En un encuentro con varios medios, el conductor fue cuestionado sobre los cambios que se vienen en el matutino luego de que salga de Magda Rodríguez. En su entrevista el presentador puntualizó que el estaría dispuesto a tomar el programa y detalló que lo podría llevar al éxito.

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Alfredo Adame confesó que anteriormente le habían ofrecido la producción del programa Hoy, pero no se dio debido a su deseo de correr a Andrea Legarreta.

“No pues no ves que cuando me dijeron te lo damos y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran”

Alfredo Adame

El también conductor puntualizó que cuenta con la capacidad de llevar al matutino a la cima, no sólo en cuestión de audiencia sino en ventas.

“Si se van y me lo dejan claro que le entro, se los dejo en 18 puntos de rating con 13 menciones diarias, como lo tenía, si Televisa me da el programa HOY para conducirlo y producirlo se los aumento mil por ciento en ventas, rating, en lo que quieran, así de fácil”

Alfredo Adame

“Me quedo nada más con Galilea Montijo y el Negro Araiza”

Alfredo Adame

Fuente: SDP