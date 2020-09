Tini le copia look a Danna en su nuevo tema “Duele” (VIDEO)

La argentina desató un sinfín de comentarios y especulaciones por su nuevo tema llamado "Duele" en el que usa un look que muchos fans aseguran intenta parecerse a Danna

El caso de Danna Paola y su supuesto romance con Sebastián Yatra sigue dando qué hablar, ahora por la exnovia del cantante, Tini Stoessel quien revivió la polémica al lanzar su nuevo tema llamado “Duele” y al que numerosos usuarios han considerado como una indirecta hacia la mexicana.

¿La razón? Un fragmento de su canción en el que menciona la frase “mala fama” lo que han relacionado los internautas con una melodía de la también actriz llamada de esa forma.

“Ahora entiendo su mala fama pero el que la hace tarde o temprano la paga”, dice Stoessel en su nueva canción.

Esto lo han relacionado directamente con Danna debido a su canción “Mala fama”, la cual fue estrenada en marzo de 2019 y en la que incrementa aún más la controversia pues dentro de esta menciona a Sebastián Yatra.

“Que si me fui con Maluma no, que si con Yatra y Ozuna no”, dice en su melodía, aunque recordemos que en una transmisión en vivo, la mexicana reconoció “bueno, con Yatra si me fui”.

Dicha revelación provocó que todos los internautas aseguraran que fue Danna la causante de la ruptura entre el colombiano y Tini, pues hasta el momento se desconoce el motivo por el que la pareja decidió terminar su relación.

Sumado a esto, en su videoclip la argentina aparece con un look que parece una parodia de la mexicana, que utilizó en una de sus participaciones en el reality ‘La Academia’, lo que ha ocasionado numerosas críticas por “intentar parecerse” a la cantante.

Sin embargo, debido a la ola de rumores y especulaciones que surgieron en las redes sociales, la propia Tini Stoessel decidió poner fin a la polémica y aclarar por medio de Twitter que “Duele” ya había sido escrita desde hace un tiempo.

“Duele está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz que por fin puedan conocerla”, escribió.



#Duele esta escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de q por fin puedan conocerla ?☁️ solo dos dias ❤️

— TINI (@TiniStoessel) September 23, 2020

Con información de: Grupo Fórmula