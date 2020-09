Expulsan a Integrantes de Acapulco Shore, Guerreros 2020 de Uxmal

Para reactivar el turismo, las autoridades invitaron a varios miembros de Acapulco Shore, influencers y otros personajes de la televisión, sin embargo, estos mostraron su lado más vil y no mostraron respeto por los trabajadores del INAH ni por los protocolos de seguridad

Sin duda los influencers y personajes de la televisión gozan de fama que no se traduce en estar fuera de la ley, sin embargo ellos, al parecer, lo entienden así pues en su visita a Uxmal no respetaron los protocolos de seguridad e insultaron al personal que labora en dicha zona. Motivos suficientes por los que las autoridades, que habían querido que ellos promocionaran el lugar, los retiraron de la zona.

La Comisión de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscrita al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTC), emitió un comunicado para hablar sobre el incidente en la antigua ciudad maya, una de las más importantes de esa cultura, junto a Chichén Itzá y Tikal.

“La Comisión rechaza enérgicamente y señala la mala disposición en el actuar de las personas que visitaron la zona arqueológica de Uxmal, conocidos en los programas televisivos como integrantes de Acapulco Shore y que popularmente se les ha denominado como Influencers, toda vez que violaron flagrantemente los protocolos de seguridad e higiene establecidos al momento de visitar el sitio, razón que hizo al personal de custodia del INAH de Uxmal actuar en consecuencia a sacarlos del sitio, debido a que estos jóvenes nunca tuvieron ni la actitud, ni la disposición de estar en sintonía con las medidas ya establecidas para la visita, visibles desde la entrada al parador turístico de la zona y aún dentro de la misma, era demasiada la reincidencia en desobedecer las instrucciones del personal”, se indicó en el comunicado.

Parte del comunicado del Sindicato

En el documento, la Comisión dejó ver que los influencers no estaban usando cubrebocas ni guardando la sana distancia, además de que dejaron basura en el lugar, gritaron y amenazaron al personal del sitio.

“No esperamos una disculpa pública de esas personas porque consideramos que no son capaces de dimensionar sus actitudes ni tener conciencia de los tiempos que vivimos, así como tampoco del enorme daño que pueden causar con su ejemplo de inmadurez, que promueve la irresponsabilidad dentro del sitio, por lo que el llamado es hacia las personas que lean el presente boletín a no replicar lo que lamentablemente ocurrió con la visita de esas personas. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento, antes, durante y después de ingresar a cualquier sitio arqueológico, la distancia social de al menos metro y medio, el lavado constante de manos y por demás está decir, que deberán seguir las indicaciones del personal que labora en el sitio, respetar los señalamientos ahí puestos, así Como no dejar basura en el lugar, ni andar gritando desenfrenadamente, mucho menos amenazar al personal que ahí labora”.

Los trabajadores defendieron las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus Sars-Cov2 que produce Covid-19 y lamentaron la “conducta mostrada por esos personajes, así como el mal precedente de sus fotos que nos demuestran su incapacidad de seguir las normas, procedimientos e indicaciones dentro de la zona arqueológica, pueden generar un efecto adverso en quienes entiendan un mensaje erróneo de que las medidas son una exageración, porque no lo son y con ello, desencadenar efectos adversos incluso a la economía como el cierre de ese sitio”.

Los trabajadores se dijeron conscientes de la necesidad de promoción turística en Uxmal pero pidieron a las autoridades que llevaron a los influencers a pedirles que respetaran las indicaciones.

Según el periodista Rafael Gómez Chi, de El Cronista de Yucatán, además de Tadeo y Wezka, Yann “Lobo” Martín, Jenny García y Diego Montu - de Guerreros 2020- y el actor Samuel Zarazúa fueron invitados a promocionar Yucatán.

El periodista indicó que la Secretaría de Fomento Turístico emitió un boletín para asegurar que esos personajes con cobraron por la campaña y que esperaban más de 200 millones de impactos positivos.

Así lo dio a conocer Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Yucatán, al responder el comentario de un seguidor en Twitter.

“A los influencers no se les pagó ni un peso, tampoco es una ocurrencia sino parte de la estrategia incluida en el Plan de Recuperación frente al Covid y sí, medimos puntualmente el impacto, estimamos rebasar los 200 millones de impactos para un sector urgido de promoción”.



A los Influencers no se les pagó ni un peso, tampoco es una ocurrencia sino parte de la estrategia incluida en el Plan de Recuperación frente al Covid y sí, medimos puntualmente el impacto, estimamos rebasar los 200 millones de impactos para un sector urgido de promoción.

— Michelle Fridman (@Mich_fridman) September 27, 2020

En redes sociales se puede comprobar la presencia en Yucatán de los implicados en el escándalo.

El más reciente post de Tadeo Fernández es una foto tomada precisamente en Uxmal, en la que posó sin cubrebocas.

Dhasia compartió en sus historias algunos clips de su visita a Izamal y fotos arrobando a la cuenta @yucatanturismo.

Según fotos que compartió la agencia MBF Management, en el viaje también participaron Luis “Potro” Caballero, de Acapulco Shore y Estefanía Ahumada, su novia y compañera en Guerreros 2020, Mark Silva, CEO de MBF Managemen, el diseñador Manu Almor, Iván Calderón y Andi Infante (la novia de Tadeo)

En las cuentas de Instagram de todos los implicados es posible encontrar imágenes de su visita a Yucatán, solo Tadeo había dejado el registro de su controvertido paso por Uxmal, pero ya borró el post de su cuenta de Instagram. Tampoco han hecho comentarios respecto del incidente reportado por INAH.

Fuente: Infobae