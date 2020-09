Anuncian nuevo elenco de Luis Miguel la serie, Macarena Achaga será Michelle Salas

Esta mañana a través de su cuenta de Instagram, Luis Miguel La Serie, presentó a su nuevo elenco para lo que será su segunda temporada, en donde destacará la actuación de Macarena Achaga como la hija de “El Sol”, Michelle Salas.

La familia Llunas volverá a estar presente en la producción de Netflix, aunque no con Izán, sino con su hermano menor Axel, que interpretará a Sergio Basteri, el hermano más pequeño de Luis Miguel.

“Me niego a estar solo… Así que es momento de presentarles al elenco que se une a Luis Miguel, la serie”, se leía en el mensaje en Instagram para acompañar una imagen de una serie de casettes en donde se leían algunos de los nombres.

Una de las sorpresas es la de la actriz argentina Macarena Achaga (famosa el año pasado en México por la pareja “Juliantina” de Amar a muerte), quien dará vida a Michelle Salas, mientras que Valery Sais dará vida al mismo personaje, pero cuando era más joven.

Fernando Guallar como Mauricio Ambrosi, Pablo Cruz como Patricio Robles, Juan Ignacio Cane y Teresa Ruiz también se unirán al elenco en el que ya están confirmados, por supuesto, Diego Boneta, Camila Sodi, Juanpa Zurita y César Bordón. Pilar Santacruz volverá a dar vida a Sophie (Stephanie Salas), mientras que Martín Bello interpretará otra vez al famoso tío Tito.

El anuncio del elenco sugiere que en los nuevos episodios se hablará del distanciamiento de Luis Miguel con su hija Michelle, aunque no está claro si aparecerá el personaje de Aracely Arámbula, pues como se recordará, ella fue clave para el acercamiento del cantante con su hija; sin embargo, en varias ocasiones “La Chule” ha expresado su nulo interés en ser retratada en la producción de Netflix, e incluso advirtió que podría tomar acciones legales en caso de que no se acate su voluntad.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco”, declaró la actriz el pasado febrero a Ventaneando.

Debido a la pandemia de COVID-19 las grabaciones de la serie, iniciadas en febrero, se suspendieron en México y la fecha de estreno se retrasó para 2021, pero parece que la producción está totalmente lista para retomar sus actividades y el anuncio del nuevo elenco es muestra de ello.

Por ahora no hay mucha información del contenido de los próximos capítulos, pero por los personajes se entendería que la serie abordará tanto la relación de Luis Miguel con Michelle Salas como la que tuvo con su hermano menor, Sergio.

“Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes”, indicó Netflix en un comunicado el pasado enero.

En el primer avance de la segunda temporada se pudo apreciar la radical transformación física que tendrá Boneta. En el mismo video, por las canciones que se escuchan (Cómo es posible que a mi lado y México en la piel) se entiende que la historia abarcará de 1996 a 2005, pues en esos años fueron estrenadas.

Según el comunicado, en los nuevos episodios se podrá ver cómo Luis Miguel luchó para encontrar un balance entre su vida familiar y profesional.

Con información de Infobae