Vocalista de Panteón Rococó cuestiona fuertemente a gente que sale en plena contingencia por Covid-19

Luis Román, mejor conocido como Dr. Shenka, reveló que tras seis meses de encierro y de seguir con las medidas recomendadas, había dado positivo a Covid-19.

El vocalista de Panteón Rococó utilizó su cuenta de Twitter para criticar a todas las personas que salen a la calle sin ninguna protección y puntualizó que la contingencia aún no se ha acabado.

En su mensaje el fundador de la banda señaló que ya forma parte de la estadística mundial de contagios por el coronavirus.

“Siento mucho en verdad tener que romper mi aislamiento de las estúpidas redes sociales para informarles que oficialmente formo parte de la estadística mundial de conteo de contagios. Di positivo a Covid-19. 6 meses de encierro cuidándome a full y tarde que temprano ocurrió”

Dr. Shenka

Tu que me lees, cuídate, protégete a ti y a los tuyos, no bajes la guardia! En el instante menos esperado puedes estar en mi situación. NO BAJES LA GUARDIA!