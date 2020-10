Confunden a Martha Higareda con Gal Gadot ¿se parecen?

No cabe duda que Martha Higareda siempre causa sensación por su carisma y belleza, pero en esta ocasión se ha llevado todos los reflectores por una fotografía en la que ha demostrado un gran parecido físico con la actriz israelí, Gal Gadot, protagonista de La Mujer Maravilla.

Y es que su reciente postal publicada en su cuenta de Instagram dio mucho de qué hablar pues sus seguidores y usuarios de las redes sociales la llegaron a confundir con la ‘Mujer Maravilla’.

En la imagen Higareda aparece de perfil con el cabello recogido, asomada desde un balcón en Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Junto a la postal la mexicana colgó una anécdota sobre una lección de vida que le dejó su papá acerca del éxito, el cual no está relacionado con el dinero.

“El éxito no lo mide el dinero hija, si no nuestra capacidad de disfrutar el momento… No importa cuánto tengas, hay gente rica que es en realidad muy pobre y hay gente pobre muy muy rica. La vida es frágil. Tomemos nuestro tiempo para estar en el aquí y en el ahora”, escribió.

Sin embargo, aunque muchos de sus seguidores reconocieron esa gran lección y agradecieron por compartirla con ellos, otros más se enfocaron en el gran parecido entre Martha y Gal Gadot.

“Se parece a Gal Gadot a primera vista”; “Looked like Gal Gadot at first glance”; “Sí se parece a Gal Gadot”; “¿Apoco no es Gal Gadot?”; “No había notado que sí se parece”; “Por un momento, sin ver tu nick, pensé que eras Gal Gadot”, “Ay pensé que eras Gal Gadot”, son solo algunos de los comentarios que recibió la protagonista de ‘No manches Frida’.

Cabe recordar que esa misma fotografía ya la había compartido en diciembre del 2019, en esa ocasión con un mensaje sobre el año nuevo, en la cual recibió los mismos comentarios sobre su parecido a la israelí.

Con información de: Grupo Fórmula