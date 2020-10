¡La espera terminó! Danna Paola encontró a “Pablo”

Quien se ha vuelto todo un ícono de la música mexicana es Danna Paola, pues ha tenido la posibilidad de llevar su talento a las pantallas internacionales gracias a su aparición en la serie “Élite”.

Pero también su música la ha colocado como una de las cantantes más buscadas para colaboraciones y lanzamientos, y más queridas por sus fans, razón por la que no es extraño el anuncio que dio durante la gala de los Premios GQ.

Danna Paola compartió durante su discurso al recibir la estatuilla de “Cantante latina” que después de un par de meses de que lanzó la canción “Oye, Pablo”; por fin encontró al chico que la inspiró.

La actriz que personificó a Lucrecia en la serie de Netflix ha contado en repetidas ocasiones que sus canciones están inspiradas en situaciones personales, por lo que sus fans se emocionaron al saber que por fin apareció Pablo.

Esto fue lo que contó la cantante sobre Pablo a sus fans

“Recién llegada (a Madrid) y me acababan de dar el móvil. Iba de camino al dentista y de repente alguien se me acerca y veo a un chico súper guapo, altísimo, vestido divino, olía delicioso, el pelo rubio como de príncipe encantador y ojos súper bonitos… me quedé como en shock”, contó Danna en entrevista para MTV Latinoamérica hace unos meses.

Afortunadamente, la joven por fin dio con el chico al que le dio mal su número, el mismo que provocó en la cantante inspirarse para escribir la canción que se ha colocado en los charts de popularidad.

Justo cuando la chica estaba preparándose para bajar del podio tras dar sus agradecimiento al recibir la estatuilla en los Premios GQ, pidió regresar y tener el micrófono para dar un importante anuncio,

“Es que siempre hago estas cosas, pero ya apareció Pablo por si tenían el pendiente”, dijo entre aplausos y comentarios de los asistentes a los premios.

Ahora queda esperar para saber si la joven podría comenzar una relación con este misterioso y apuesto Pablo, ya que cabe recordar que en el pasado se le relacionó con el reguetonero Sebastián Yatra y con el actor Jorge Luis López Astorga.

Con información de: Grupo Fórmula