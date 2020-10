Chilangos lloran por Edwin Luna: Sheinbaum cancela concierto de la Trakalosa (VIDEO)

A pesar de la Banda La Trakalosa de Monterrey y Edwin Luna anunciaron un concierto para el 16 de octubre en la Arena Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anució su cancelación porque todavía no se permiten estas actividades debido a la pandemia por Covid-19.

"“Ya nos comunicamos con ellos (los organizadores), no se va a realizar, todavía no es posible y estamos en una mesa de trabajo con las distintas, digamos, promotores culturales privados, que veamos de qué manera, si es factible desarrollar algunos tipos de conciertos con menos asistentes, con burbujas, que se ha hecho en otros lugares del mundo, estamos trabajando en ello, pero todavía no es viable”, dijo.

Comentó que durante el Semáforo Naranja se han ido abriendo actividades paulatinamente, por lo que se hace una evaluación quincenal de cómo evoluciona la pandemia en la ciudad y a partir de ahí generar nuevas actividades que se puedan ir incorporando; sin embargo, todavía se analiza si podrían reactivarse este tipo de eventos durante el semáforo naranja o hasta cambiar a otro color.

“Lo que hemos logrado en la ciudad, con la ciudanía, porque esto no es una labor solo del gobierno, sino de los siempre participativos y participativas habitantes de la Ciudad de México en donde aún con la presencia de la pandemia hemos ido abriendo actividades que permitan tanto ingresos, como actividades –como en este caso–, culturales o económicas en la ciudad”, expuso.

Con información de El Universal