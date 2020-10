A un año de la muerte de Gabo Aceves: sus hermanos apenas superan su pérdida

A un año de la muerte de ‘Gabo’ Aceves, sus amigos de la Tropical Caliente no han podido superar la pérdida del locutor de dicha radiodifusora, quien falleció el 11 de octubre tras sufrir un accidente en la carretera cuando viajaba a Tabasco. Una de ellas es Wendy Moreno Gómez, quien narró que apenas está sanando su herida.

En entrevista con CAMBIO, sus ‘hermanos’ de la Tropical Caliente: Wendy Moreno Gómez, locutora; Sergio Mastranzo, productor comercial de ‘El show del Gabo’; Ashley Reyes, también locutora, y Aldo Montalvo, director artístico de la Tropical Caliente, narraron el vacío que dejó el ‘Gabo’ en la radio.

“Apenas voy sanando”, dice Wendy Moreno

La locutora y también amiga de ‘Gabo’ Aceves, Wendy Moreno Gómez, narró que apenas va sanando la pérdida del locutor: “ha pasado un año y apenas voy sanando la pérdida de ‘Gabo’, además de mi amigo era como mi hermano. Su partida me afectó mucho emocionalmente porque era un eslabón muy importante, nos hubiera ayudado mucho en esta pandemia”.

Wendy conoció a ‘Gabo’ Aceves desde que eran jóvenes, admitió que todavía no ha podido superar su muerte pues él fue su hermano, confidente, amigo e incluso convivió más tiempo con él y sus compañeros que con su propia familia, creando una hermandad que pocos han tenido la fortuna de tener.

“Si Gabo estuviera vivo lo estaría disfrutando, nosotros pasamos muchas horas de nuestra vida en cabina, en eventos, en promoción. Era mi confidente, le hacía de hermano mayor, le diría que muchas gracias por todo, por su paciencia y enseñanza, fue un ejemplo de vida, yo le diría gracias por dejarme estar dentro de sus amigos. Lo extraño mucho y apenas lo estoy superando, pero sé que está presente en nuestras vidas”, comentó Wendy Romero.

Ashley Reyes y Wendy Moreno, ambas locutoras de esta emisora, mencionaron que ‘Gabo’ Aceves en vísperas de septiembre del 2019 estaba de vacaciones de la Tropical Caliente, pese a ello narraron que no paraba de trabajar y pensar en nuevos proyectos, “a pesar de estar descansando venía a visitar a sus compañeros a las instalaciones de la empresa”.

“Un día antes de que se fuera vino por sus audífonos, entró a cabina y yo estaba en turno, lo vi, nos despedimos y al siguiente día nos enteramos de que se había accidentado, no queríamos creer todo lo que veíamos, contactamos a su familia y creímos que no era nada grave”, recordó con nostalgia Ashley Reyes.

Gabo se despidió de nosotros antes de irse a Tabasco: Sergio Mastranzo

En este sentido, Sergio Mastranzo, productor comercial de ‘El show del Gabo’ y quien convivió por varios años con el ex conductor, mencionó que sin intención y antes de que partiera a su viaje, el cual no tendría retorno, se despidió de cada uno de ellos de manera simbólica. Así lo narró también Wendy Romero, quien conoció a ‘Gabo’ hace 20 años en la emisora de la Tropical Caliente.

“Era como un hermano, ese día vino a despedirse, vi su sombra y pensé que me iba a regañar, pero no, sólo me dijo que se vino a despedir, me contó que iría a su casa a descansar pero luego vi a los 40 minutos que publicó en Facebook cuando se dirigía a Villa Hermosa. Lamentablemente, una amiga al siguiente día me contó que se había accidentado, vine corriendo a la estación y me encontré que todos nos reunimos en la emisora para saber”, comentó Wendy Romero.

Pensábamos que la iba a librar por ser un guerrero, Ashley

Ashley Reyes recordó cuando fue a visitar a Gabriel Aceves al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, al igual que Wendy Romero, ellas aseguraron que se veía intacto a pesar de estar conectado y en terapia intensiva, pues lo vieron sin ningún rasguño y, por ende, creyeron que todo saldría bien y se podría recuperar de este fatídico accidente.

“Yo pensé que estaba durmiendo, hasta estaba peinado, no quería irle a llorar porque soy muy chillona. Cuando llegué, lo vi y me dieron permiso de abrazarlo, lo hice y me entró el sentimiento, pero al verlo así creí que estaría bien en los próximos días, cuando lo vi me regresó el alma, pensé que la libraría”, mencionó Ashley Reyes.

La experiencia de Wendy Romero fue similar, sin embargo, recordó que al momento de que le comenzó a hablar a ‘Gabo’ mientras estaba en coma, vio que el marcapasos comenzó a marcar rápidamente los latidos del corazón del ex locutor.

“Cuando yo lo vi dije que no tenía nada, obvio también soy chillona pero la enfermera me dijo que le hablara porque me escuchaba, le hablé y le dije que le echara ganas, que él podía, y justo en ese momento su ritmo cardíaco comenzó a moverse más. Lloré más fuerte porque no podía, pero el necesitaba que le echáramos porras. Lo veías intubado pero fuerte, con unas ganas de despertar, pero… no sabíamos que esto tendría un desenlace trágico”, señaló Wendy Romero.

Tenemos que aplicar su frase “Puro y Pa’delante”, dice Aldo Montalvo

Aldo Montalvo, director artístico de la Tropical Caliente y quien convivió por más de 20 años con Gabriel Aceves, mencionó que la muerte del ex locutor les dejó un hueco que jamás podrán llenar, sin embargo, señaló que su presencia estará en las cabinas y, sobre todo, en sus pensamientos, pues narró que en este tiempo han aplicado su frase que lo caracterizó por varios años.

Gabo Aceves tuvo una amplia trayectoria en la radio y en la música

Además de locutor también era cantante, pues ‘Gabo’ Aceves inició su carrera musical en la época de los 90s dentro del grupo musical ‘Los Abelardos’ y posteriormente cantó al lado de grupos importantes como la Banda El Recodo, Arrolladora Banda El Limón, Tigres del Norte, Banda Machos y Gigante de América, entre otros.

Aceves Ramírez conducía para la Tropical Caliente, La Grupera y tenía su propio programa en la radio, llamado ‘El show del Gabo’, en donde realizaba entrevistas y hablaba sobre diferentes géneros musicales, asistió y presentó varios conciertos. También el ex locutor poblano estuvo nominado en tres ocasiones al premio Monitos Latino como mejor locutor de la zona centro-sur del país, en 2008, 2013 y 2015.

El locutor poblano perdió la vida en un trágico accidente

Fue el 11 de octubre del 2019 que Gabriel Aceves falleció debido a complicaciones en su estado de salud, luego de un accidente que ocurrió en el mes de septiembre del mismo año, cuando el autobús de la línea Rápidos de Zacatlán en el que viajaba tuvo un fatídico accidente en la autopista Tinajas-Cosamaloapan.

Este accidente provocó que tres personas perdieran la vida al instante, 30 más resultaron heridos, entre ellos Gabriel Aceves Ramírez y su mamá, quien viajaba con él, pues el conductor se encontraba de vacaciones de la Tropical Caliente.

A pesar de que los médicos del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS Puebla hicieron todo lo posible para salvarle la vida, perdió la batalla y finalmente falleció, causando un profundo dolor a su familia, su esposa e hijos, compañeros, amigos y todo Puebla. Sus restos fueron trasladados a la Funeraria Valle de los Ángeles, donde cientos de personas acudieron para darle el último adiós.