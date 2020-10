Mirrey Palazuelos cuenta cómo lo humillaban sus amigos ricachones (VIDEO)

“Mis amigos muy ricos me humillaban” dijo Roberto Palazuelos en la entrevista que el conductor Yordi Rosado le hizo para su programa de YouTube “La entrevista con Yordi Rosado”, que se publicó el domingo pasado. Así comenzó a contar 'el Diamante Negro' cómo fue que tuvo que trabajar para convertirse en un exitoso empresario y poder rebasar con muchos millones de dólares a sus amigos ricos que lo molestaban por haber comprando predios en Tulum hace más de dos décadas.

Yordi confesó a Palazuelos que él pensaba que era un tipo al que todos querían, a lo que Roberto aseguró que no era sí y reveló que cuando inició como empresario en la Riviera Maya, en 1997, donde abrió su primer hotel “Diamante K”, amigos suyos “muy picudos” como Ernesto Zedillo Velasco, primogénito del entonces presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León y su esposa Nilda Patricia Velasco, lo humillaron públicamente.

Según Roberto, Ernesto Zedillo Jr. le dijo: “A ver pinche Palazuelos, cuéntanos a todos cómo está tu pinche hotel que no tiene luz”, lo que provocó las carcajadas de los presentes que expresaron con sorpresa “¡No tiene luz!”. Esta anécdota es una de las muchas que Roberto vivió con ellos. Sin embargo, el empresario no quiso sacarse la espinita y aseguró que muchos de los que se burlaban de él ahora quieren comprar un predio en Tulum y no les alcanza pues están en aproximadamente entre 10 y 11 millones de dólares.

Además, Palazuelos quiso reconocer a sus amigos que sí lo apoyaron y hasta le “pichaban” cosas, como al que le decían el “Chanfle”, quien era nada más y nada menos que Gerardo de la Madrid, uno de los cinco hijos que tuvo el expresidente de México, Miguel de la Madrid y su esposa Paloma Cordero, ya fallecidos.

Respecto a este sexenio presidencial, Roberto aseguró que él pertenecía al grupo de amigos de Gerardo cuando los De la Madrid ocupaban la Residencia Oficial de Los Pinos, y que Luis Miguel era del círculo de Federico de la Madrid, el cuarto hijo del expresidente que le decían “El pecas”, y quien ayudó al cantante a contactar al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel “Mosad” para que a su vez, ellos lo auxiliaran para encontrar a su mamá Marcela Basteri que estaba desaparecida. Asimismo, Federico fue novio de Issabela Camil, actual esposa del diputado Sergio Mayer.