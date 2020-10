¡Aguas Sofía Rivera! La ex de Videgaray lo acusa de infiel y golpeador

Eduardo Videgaray se encuentra en medio de una polémica luego de que su ex esposa, Rachel Warrington Blair reveló que durante su matrimonio sufrió agresiones físicas e infidelidad por parte del conductor. Por lo que envió una advertencia a la prometida de Videgaray, Sofía Rivera Torres, ya que hace unas semanas los conductores anunciaron su compromiso.

Rachel otorgó una entrevista a la revista TVNotas, donde habló sobre su matrimonio, así como las situaciones que la hicieron tomar la decisión de separarse del conductor, como su adicción a las drogas y al alcohol.

"Yo nunca pude con sus adicciones, a diario se metía muchas drogas, es especial cocaína, y estaba borracho todo el tiempo", mencionó Rachel, quien dijo que probó las drogas por él.

Cabe destacar que Rachel y Eduardo Videgaray se conocieron en un concierto que Elton John ofreció en México en 1992 y tras dos años de relación decidieron casarse, por lo que la boda se llevó a cabo el 15 de abril de 1994. La ex del conductor confesó que los siete años que estuvieron casados "fueron un martirio".

"Me hizo demasiado daño, casi nunca llegaba a dormir a la casa, siempre estaba de fiesta con Pepe, El Burro Van Rankin, Estaban Arce y El Estaca, emborrachándose y metiéndose cocaína. Yo también llegué a ingerirla; no me obligaba, pero tenía que hacerlo porque si no, no me hacía caso. Siempre le pedí que dejara de meterse eso, pero nunca tuvo el interés en recuperarse. Yo abandoné el matrimonio por esa razón, y siempre me echó la culpa, aunque fue de él", detalló.

Y por si fuera poco, ella dijo que durante el tiempo que estuvieron juntos Eduardo Videgaray le fue infiel.

"Me fue infiel, se iba con sus amigos al table dance, donde se besaba con las chicas, y en una ocasión lo vi saliendo de un hotel; me regresé a casa llorando y él llegó horas después y no se disculpó, no dijo nada. Aún lloro por todo lo que me hizo", confesó.

Además enfatizó que en una ocasión la golpeó. "Sí; incluso una vez me rasgó la córnea del ojo, y en el hospital me dijeron que fue una herida severa. Me golpeó estando borracho y drogado, discutíamos por lo mismo y todo terminó en esa agresión; yo era buena esposa, nunca le di motivos", reveló.

En 2001 la pareja se separó aunque no realizaron los trámites de su separación por la iglesia y Eduardo Videgaray contactó a Rachel Warrington para anular el matrimonio religioso.

"En julio me buscó a través del perfil de una amiga mía; escribió un mensaje donde me pedía anular el matrimonio religioso y otras cosas. Doy esta entrevista porque quiero que la mujer con la que se va a casar, sepa que él es un hombre malo, que la va a engañar y maltratar como lo hizo conmigo", aseguró.

Tras su separación en 2001, Rachel regresó a Virginia y logró rehacer su vida mientras que Eduardo Videgaray comenzó un romance con Mónica Abín con quien también se casó, pero falleció en 2017.

"La chica (Sofía Rivera Torres) con la que está actualmente, no sabe con qué se está metiendo…pobre. Tiene menos de un año de noviazgo, debió haberlo conocido mejor, antes de comprometerse con él", dijo.

Con información de: Publimetro