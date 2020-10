¡Irreconocible! Checa el nuevo look de Billie Eilish (FOTOS)

La carrera de Billie Eilish ha estado llena de grandes éxitos, en donde ella siempre ha destacado que lo que quiere de sus fans es que siempre la recuerden por su forma de cantar.

Ella se ha mostrado con una imagen en la que no le importa la vestimenta ni cómo se vea mientras ella se sienta bien y eso es celebrado por sus fans.

Además, ha tenido mensajes de empoderamiento hacia la mujer que sus seguidoras y personas del medio artístico la han destacado.

Billie Eilish generalmente es una mujer que le gusta utilizar ropa holgada, no se preocupa exactamente por utilizar prendas que muestren la silueta de su cuerpo.

Pero unas imágenes que aparecieron en las redes sociales mostrarían a la cantante de una forma muy distinta con la que aparece normalmente en sus conciertos.

En dicha imagen se ve con una blusa café y un short que muestran la bella figura de la cantante californiana de 18 años.

daily reminder that billie eilish is sexier than you pic.twitter.com/rw5pAjaFQK