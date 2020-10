Sandra Echeverría da positivo en Coronavirus

Vía Instagram la esposa de Leonardo de Lozanne recordó no ser una persona que suela compartir detalles íntimos de su vida; sin embargo, por esta ocasión se ve obligada a hablar de su estado de salud sobre todo por el compromiso que tiene con el programa “Tu cara me suena”, donde actualmente participa.

“Les cuento que ayer salí positiva en Covid”, dijo Sandra Echeverría a la par que menciona desconocer cómo o quién pudo contagiarla debido a que ha estado siguiendo al pie de la letras las medidas necesarias de sanidad e incluso en la producción son muy estrictos alrededor de este tema.

“Nos parece increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido TODAS las medidas de precaución, pero bueno la realidad es que no sabemos cómo funciona este bicho ni como lo agarramos”, indicó la actriz mexicana de 35 años de edad para posteriormente revelar cuáles son sus síntomas.

La famosa ayer comenzó a experimentar dolor de espalda y tuvo un poco de calentura, se le desató una tos suave y algo de ronquera. Se siente un poco débil y tiene algo de taquicardia, pero nada grave para preocuparse. “Sí se siente algo de asfixia pero mis niveles de oxigenación están súper bien”, asegura.

Asimismo aclaró que su enfermedad no será motivo para interrumpir su participación en la competencia “Tu cara me suena” por lo que sí encarnará a Laura León en la próxima edición pero de forma virtual. “Aquí estoy escuchando la canción. Espero tener la voz para el domingo. Mientras tanto me cuidaré mucho y trataré de darles lo mejor de mí”.

Fuente: SDP