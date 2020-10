¡Ya huele palomitas! Circo Atayde confirma shows presenciales para abril del 2021

En entrevista con CAMBIO, Alfredo Atayde mencionó que por primera vez desde el año 1932, tuvieron que suspender sus shows y recurrir a las plataformas digitales para dar su espectáculo y no verse afectado por la crisis pandémica.

Será hasta abril del 2021 que el “Circo Atayde Hermanos, el único y el original” regresará a brindar shows presenciales, pues debido a la pandemia, este sector tuvo que recurrir en lo que resta de este año a transmisiones vía Streaming para poder obtener recursos económicos y subsistir, así lo informó Alfredo Atayde Chávez.

Debido a la pandemia por el coronavirus el gremio artístico en lo que resta de este año tuvo que suspender sus shows de manera presencial, tal es el caso del “Circo Atayde Hermanos,” que para reactivar su economía recurrió a presentaciones vía Streaming por lo que será hasta mediados del 2021 que podrán presentarse físicamente en teatros o sus tradicionales carpas iniciando su gira en Guadalajara.

En entrevista con CAMBIO, Alfredo Atayde mencionó que por primera vez en la historia de este circo el cual data desde el año 1932, tuvieron que suspender sus shows y peor aún, recurrir a las plataformas digitales con el fin de continuar brindando su espectáculo con el fin de no verse afectados por esta crisis que dejó la pandemia.

“Traemos el show Espectacular que es una esencia del tradicional Circo, sólo es un show por la cuarentena, este show no lo teníamos pensado, no era la finalidad pero dada las circunstancias de esta cuarentena necesitamos recursos, en 132 años es la primera vez que el Circo Atayde Hermanos, el único y el original no trabaja (…) estamos amarrándonos el cinturón, muchos de mis artistas están emprendiendo otros negocios para subsistir, nosotros que vivimos del arte la parte moral nos pega mucho”, lamentó Francisco Atayde.

Por su parte, mencionó que este show programado para el próximo 17 de octubre en punto de las 18:00 horas será trasmitido por la página de “E-Ticket” el cual, tendrá un costo de 150 pesos por aparato tecnológico y contará con la participación de 22 artistas en escena. En este sentido, Francisco Atayde señaló que será un reto para ellos el poder transmitir su show por este medio, pues mencionó que no hay nada mejor que verlo de manera presencial.