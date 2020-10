Aylín Mujica fingió secuestro en CDMX: Daniel Bisogno

Así lo plantearon Daniel Bisogno y el productor de teatro Alejandro Gou, al señalar que existen muchas inconsistencias en la versión que les dio la actriz cubana para poder ausentarse del ‘Cuarentenorio cómico’ por dos semanas y en su lugar, tomar un trabajo en Estados Unidos, con la cadena Telemundo.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Gou contó que tras el supuesto secuestro, Aylín Mujica, quien vive en EU, le dijo que faltaría dos semanas a la obra teatral que se presenta en la CDMX porque su papá le había quitado el pasaporte para evitar que se expusiera a otra situación parecida.

Gou dijo que esto le parecía comprensible, pero comenzó a sospechar que el secuestro había sido fingido cuando la actriz le dijo que aprovecharía ese tiempo para tomar un trabajo en Telemundo.

“Esto despertó mis suspicacia y mis dudas y empecé a pensar cosas que no me hacían sentido: la asaltan, ¿pero no le quitan el pasaporte ni su celular?, que es por lo primero que van los asaltantes”

Alejandro Gou, productor de teatro

La postura diplomática de Gou contrastó con la de Daniel Bisogno, quien se lanzó sin tapujos contra la cubana:

“Aylín Mujica fingió todo este asalto que nunca existió. Ella ya había querido hablar con Gou y tomó su vuelo. […] ¿Tú crees que después del asalto haya dicho ‘Me deja ahí en el aeropuerto’? De ahí tuvo que subir al avión con 6 maletas y escribió que llegó divinamente”

Daniel Bisogno

Alejandro Gou comentó que después de toda esta situación, Aylín Mujica quedó fuera del ‘Cuarentenorio cómico’ y su personaje como ‘Dona Inés’ ahora será interpretado por Andrea Escalona.

Fuente: SDP