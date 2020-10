Luis Miguel es un tonto por no acercarse a sus hijos: Cepillín (VIDEO)

Desde hace varios meses Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, se encuentra en medio de la polémica por sus declaraciones sobre la desaparición de la mamá de Luis Miguel y la muerte de Juan Gabriel.

En entrevista con varios medios el payasito de la tele señalo que Marcela Basteri continúa con vida y que incluso el cantante la mantiene.

“Está viva y la está manteniendo, que no se haga tonto, le manda dinero”

Cepillín

Cepillín descartó que las teorías sobre su muerte sean verdaderas y puntualizó que mientras que no se compruebe nada el seguirá creyendo que Marcela vive.

“Ni siquiera los desaparecidos los puedes ocultar... nadie puede ocultar un cuerpo, alguien tiene que responder. Si el hijo no responde es porque él ha sido así. No están muertos”

Cepillín

En este sentido, el payasito le mandó un mensaje a Luis Miguel y le pidió que se acerque a sus hijos, ya que se está perdiendo grandes momentos con ellos.

“Como papá no seas güey, busca a tus hijos Luis Miguel, no seas tonto. Si ya no quieres nada con tu mujer Aracely, pero si con tus hijos que son tu sangre”

Cepillín

Fuente: SDP