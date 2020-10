Lupita D’Alessio niega tener Covid (VIDEO)

Tras una serie de rumores que señalaban que Lupita D'Alessio tenía Covid-19. Su nuera Charito Ruiz salió a desmentir la noticia señalando que ella era la única que había dado positivo a la prueba.

Debido a la polémica, la cantante también decidió romper el silencio y aclaró cuál es su estado de salud a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Después de su visita, surgieron varios rumores que señalaban que en el viaje, Charito Ruiz habría contagiado a Lupita D'Alessio de Covid-19. A través de sus Instagram Stories la influencer regiomontana reveló lo que en realidad pasó.

“Me negaba a hablar del tema, sobre todo porque me fui de viaje y eso intensifica el chisme, pero como ya es demasiado, mi suegra no tiene nada caray, mis hijos no tienen nada, mi esposo no tiene nada, la única positiva soy yo”

Charito Ruiz

“Reconozco que fue también una irresponsabilidad mía haber salido a cenar porque ya no soy una niña, yo también soy responsable de mis propios actos. Gracias a Dios no tengo Covid-19, estoy sana afortunadamente”

Lupita D'Alessio

La artista dejó en claro que se encuentra trabajando en nuevos proyectos por lo que se alejaría un poco de sus redes sociales.

“Y claro que los extraño mucho, espero verlos pronto, no en este momento, me estoy preparando en otras cosas, sobre todo, primero en buscar el reino de Dios y su justicia, pero también haciendo otras cosas”

Lupita D'Alessio

Fuente: SDP