Otro grande se nos fue; Muere Tony Lewis, vocalista y bajista de The Outfield

El famoso cantante de los 80 Tony Lewis, vocalista de la banda The Outfield, murió a los 62 años, la triste noticia fue confirmada en su cuenta de Twitter. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

En el corto comunicado que también se publicó en Instagram, se explica que el cantante falleció inesperadamente y pidieron respeto y privacidad a la familia de Tony Lewis en este momento tan difícil por el que pasan.

“Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música”, se lee en el comunicado.

Por otra parte, en la publicación también mencionan que a lo largo de su vida estuvo agradecido con sus fans.

“Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo cuando los conoció a todos. Por favor, respeten la privacidad de la familia durante este momento difícil”, finaliza el comunicado.

Tony Lewis y su éxito con The Outfield

En los años 80 varios grupos alcanzaron la fama gracias a su sonido diferente, entre ellos The Outfield, una agrupación que se formó en Manchester, Reino Unido. La banda estaba integrada por Tony Lewis quien era el vocalista y el bajista; John Spinks quien tocaba el teclado, así como la guitarra; y Alan Jackman quien destacaba en la batería.

En 1970, los tres jóvenes decidieron nombrar el grupo como Sirius B y The Baseball Boys, esto haciendo referencia al béisbol, pero con los años decidieron cambiar a The Outfield. Fue en 1985 que sacaron su álbum debut, Play Deep.

Con este disco, Tony Lewis y sus demás compañeros de grupo alcanzaron los primeros lugares en las listas de popularidad gracias a temas como “Your Love” y “All The Love”. Con Play Deep, The Outfield llegó al número 6 en el Billboard 200. Años después, Tony Lewis lanzó junto a The Outfield ocho discos más, aunque no lograron el éxito que consiguieron con su primer álbum.

Su etapa como solista

En el 2014, tras la muerte del guitarrista John Spinks, Tony Lewis decidió alejarse de la música, sin embargo, tres años después firmó contrato con Madison Records para empezar su carrera como solista. Fue así que en el 2018 salió a la luz su disco Out of the Darkness en el que se incluyeron canciones como “Into the light” y “Only You”.

Aunque su carrera como solista estaba despegando, lamentablemente Tony Lewis falleció a los 62 años. Le sobreviven su esposa Carol con quien estuvo casado 35 años, así como sus hijas Gemma y Rosie.

