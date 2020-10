¡Adiós Tony Lewis! Estas son las cinco rolas inolvidables de The Outfield

Tras confirmar con un comunicado de prensa, la muerte de Tony Lewis a los 62 años, quien fue vocalista y bajista de The Outfield, los fans se conmovieron y han recordado los más grandes éxitos de la agrupación británica.

Se presume que Lewis murió en su casa de Londres de manera repentina e inesperada. “Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes”, reza una fracción del texto que confirma la muerte del cantante.

The Outfield fue una banda de rock británica que nació a principios de la década de los 80, cuando Lewis y el guitarrista John Spinks comenzaron una agrupación llamada Sirius B y más tarde se incorporó el baterista Alan Jackman, así que la banda se cambió el nombre a The Outfield.

Experimentaron éxito de manera casi inmediata tras el lanzamiento de su disco debut, “Play Deep” en 1985, que ocupó el noveno puesto en las listas y fue tres veces disco platino en los Estados Unidos. Por eso aquí te traemos las 5 canciones más famosas para recordar con orgullo a Lewis.

1.- Your Love

Gran porcentaje de la fama de su primer álbum se debe a su sencillo, “Your Love”, que llegó incluso al puesto número 6 en el Billboard Hot 100.

2.- All The Love

También parte del álbum Play deep, es la canción número 14 de este álbum lanzado en 1985 y que catapultó a la fama a la agrupación.

3.- Say it isn't so

La número uno de su álbum Play Deep, es una de las favoritas de muchos fanáticos de la banda, porque les recuerda los tiempos mozos de los 80's.

4.- Since you 've been gone

La primera que no es del disco Play Deep es otra de las canciones más populares de la banda inglesa, que alcanzó gran popularidad por allá de 1987, cuando fue lanzado su nuevo álbum Bangin. Y ocupó el lugar número 31 de 100 en los Billboard Hot 100 de EU.

5.- Talk to me

De vuelta a Play Deep, esta canción fue otro de los grandes éxitos y es el track número 8 de este disco lanzado en 1985 y al que deben gran parte de su fama. Habla de un chico tímido que no se le acerca a una chica por miedo al rechazo, por lo que le pide a ella que tome la inciativa y le hable.

