Palazuelos elimina de sus redes fotos de su Doctorado Honoris Causa

El empresario Roberto Palazuelos decidió borrar de sus redes sociales las fotos del Doctorado Honoris Causa, reconocimiento que recibió por parte del Colegio Internacional de Profesionistas C&C por sus aportes significativos en el campo de la actuación y dirección cinematográfica.

Tras dicha acción el actor de 53 años no dudó en enviar un contundente mensaje a sus detractores tras ser cuestionado por los constantes ataques que recibió tras la entrega del destacado galardón.

En entrevista para el programa Hoy y sin explicar el motivo que lo orilló a eliminar el contenido de redes, el artista destacó que no hace caso de los malos comentarios que recibe por parte de los internautas, pues ya le da flojera.

“Yo siempre he sido polémico, no nada más con esto, sino con todo, entonces generar polémica es parte de mi personalidad, no lo hago a propósito, pero pues la levanto”

Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos dijo que prefiere no opinar sobre los chismes, pues es un tema que le da flojera, mejor se enfoca en vivir su vida a su manera asegura que no ve revistas, ni lee comentarios en redes, pero a donde se mueve, es una persona muy atenta; actualmente es una persona muy desprendida de las noticias.

Fuente: SDP