Enrique Garay acusa que compañero de TV Azteca le robó 3 mil dólares

Enrique Garay, contó que hace unos años ganó una apuesta de 3 mil dólares, pero jamás vio el premio porque un entonces compañero en TV Azteca se robó el dinero.

"En una ocasión yo gané una buena lana, según mi recuerdo eran 2,950 dólares, un buen billete, como 60 mil pesitos. Cuando tú ganas una apuesta tienes un ticket, es un cheque al portador, porque vale dinero y lo cobras, entonces yo le dije al Tona: 'Por favor hay que cobrar esa lana'", explicó el narrador deportivo a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Garay cuenta que pasaban los días y no recibía su dinero, situación que comenzó a preocuparle, aunque confiaba en su compañero, pues, podía entender que no tuviera tiempo, no obstante, un día ocurrió lo inesperado, pues de repente y sin explicación alguna, el famoso Tona, dejó de ir a trabajar a las instalaciones del Ajusco.

"El tema es que pasaron los días y yo le preguntaba al Tona si ya había cobrado mi lana y él me decía que no, que tenía que ir desde el Ajusco hasta Tlalnepantla, entonces creí que no tenía tiempo. Yo le decía 'Oye, te encargo mi lana porque sí es un buen billete'. Y de pronto dejó de ir a trabajar. ¿Y mi lana? Me la aplicó. Nunca llegó mi lana, nunca me pagó y la historia es que jamás volvimos a saber del Tona", sentenció el comentarista deportivo.

Con información de: Milenio