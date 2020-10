¡Prepara tus palomitas! Llega a TNT Fuga De Pretoria protagonizada por Daniel Radcliffe

En estos tiempos, donde la libertad se ve restringida por un virus (COVID-19), el cine puede ser un gran escape para la mente desde la seguridad de tu casa. Una gran receta para el confinamiento puede ser una película que hable sobre el escape de la adversidad y la esperanza.

Si buscas lo anterior, “Fuga de Pretoria” es lo que necesitas. Este largometraje está basado en hechos reales y está protagonizado por el inglés Daniel Radcliffe, quien es más conocido por ser el actor principal de la saga de “Harry Potter”.

Además de Daniel Radcliffe, esta cinta tiene un gran reparto con grandes actores reconocidos como Daniel Webber, Ian Hart y Mark Leonard. Tiene el sello distintivo de TNT Original gracias a la estupenda dirección de Francis Annan.

Con una duración de un poco menos de dos horas (101 minutos), la cinta está basada en el libro “Escape Inside Out: from Pretoria Prision” del sudafricano Tim Jenkin, quien trabajó muy de cerca con Francis Annan, director británico, para cuidar de cada detalle que sucedió en la vida real.

Daniel Radcliffe interpreta a -Timothy Peter Jenkin- un activista y preso político en la Prisión Central de Pretoria. Junto con dos compañeros más, tienen que lograr un plan de escape y demostrar que ningún barrote es imposible de librar.

Para ello formulan un plan que tomará tiempo y paciencia, pues deben fabricar llaves de madera para abrir las celdas y puertas de la prisión. Sin embargo, deberán ser cuidadosos de los ojos de los guardias que tomarán cualquier excusa para castigarlos de la peor forma.

La película está ambientada en la década de los 70, mientras Nelson Mandela se hallaba en prisión, que fue uno de los momentos más representativos durante el apartheid porque el líder político obtuvo más popularidad mientras completaba su sentencia. De hecho, uno de los guardias se burla de Jenkin (Daniel Radcliffe), llamándolo el Mandela blanco.

Tal vez una de las cuestiones que le falta a la película es el tema político en el que está inmerso, pues, a pesar de contextualizar la época, la historia se enfoca en contar cómo fue el escape de los activistas. Sin embargo, al mismo Jenkin no le molesta el hecho.

Fuga de Pretoria no deja de ser una gran película con la que no podrás dejar tu asiento para ir a buscar más palomitas ya que te mantendrá al borde del suspenso. Ya no tendrás que salir a las salas de cine a arriesgar tu salud, pues este 26 octubre se estrena en TNT.

Con información de: Infobae