Amores que matan: Daniel Urquiza se suicidó por amor mal correspondido

Daniel estaba tan enamorado de David que no resistió que el actor se negara a salir del clóset y mucho menos casarse.

La periodista Elisa Beristain, de 48 años, comparte su tristeza por el fallecimiento de su amigo el estilista Daniel Urquiza, El Rey de las Extensiones, de 37, quien se suicidó en su departamento en la CDMX el pasado 19 de octubre. Platicamos con Elisa, quien asegura que tenía tan buena amistad con Daniel, que él mismo le confió sus problemas del corazón, como la relación que supuestamente tuvo con el actor David Zepeda, de 47, y que el estilista estaba muy ilusionado con su boda, pues a David lo consideraba el amor de su vida:

- Elisa, ¿desde cuándo conocías a Daniel Urquiza?

“Lo conocí después de que hizo su reality polémico, Hair empire, en YouTube, donde les hablaba de frente a las famosas. Por su simpatía, lo contacté a principios del año pasado y lo entrevisté en la CDMX”

- ¿Cómo era Daniel Urquiza?

“Era sumamente carismático, sincero, hablaba sin filtros; por eso ahora me extraña que mucha gente está saliendo a opinar y dice que era muy cerrado”.

- ¿Cómo era tu relación con él?

“Teníamos una muy bonita relación de amistad, hablábamos no sólo de entrevistas, me daba consejos y platicábamos de cosas personales. Tengo muchas conversaciones de él porque nos comunicábamos por whats o por teléfono, como los dos estábamos muy ocupados, nos dejábamos mensajes de voz”

- De su vida amorosa; ¿qué te platicaba?

“Daniel me decía, y tengo todo en audios y textos de whats, que mantuvo una relación por casi 10 años con una persona que era muy importante para él y que, de hecho, tenían planes de boda; estaba muy ilusionado y sé que este actor en un principio estaba de acuerdo para llegar a casarse con Daniel y formalizar su relación”

- ¿Puedes decirnos de qué actor se trata?

“Me parece delicado, pero en su momento voy a sacar las pruebas de lo que Daniel me compartió de esta relación”.

- A raíz de que en el programa Chisme no like mencionaron a David Zepeda, muchos portales retomaron el nombre...

“No quisiera señalarlo directamente porque no me consta, es decir, nunca los vi juntos, pero estoy buscando a David para preguntarle de frente y mostrarle lo que tengo, porque no creo que Daniel fuera un mentiroso”

- Sobre esa relación, ¿qué te dijo Daniel?

“Lo único que puedo decir es que Daniel estaba muy ilusionado y enamorado, lo consideraba el amor de su vida; pero no quiero decir más, porque eso me lo dijo vía telefónica, no tengo grabada esa parte y me gusta sustentar lo que hablo con pruebas”

- ¿Qué tipo de pruebas tienes?

“Sólo te puedo decir que en una ocasión le mandé unas fotos de una nota donde salió que David se había ido a la playa con una chica, y él (Daniel) me dijo por whats que yo no dijera nada al respecto, pues estaban en pláticas con una revista para vender la exclusiva de su boda y si yo mencionaba algo, lo podían multar; además me comentó que David hacía cualquier cosa por unos pesos, probablemente por eso se había dejado ver en la playa con esa chica”.

- ¿A qué crees que se debe que ahora este actor lo está negando?

“Habría que preguntarle a él, pero me parece de muy mal gusto, sobre todo porque Daniel siempre lo apoyó. Por eso primero quiero presentarle a David las pruebas que tengo y cuestionarle por qué lo niega”

- ¿Es cierto que Daniel hasta le prestaba ropa?

“Sí, incluso nosotros sacamos en mi programa lo de un suéter que Daniel le prestó a David, con los textos de Daniel en los que dice que el día que lo entrevisté en México traía puesta la misma prenda, y no era la primera vez... Daniel me comentó que siempre le prestaba ropa”

- ¿Tuviste la oportunidad de platicar con Daniel antes de su suicidio?

“Sí, la última vez que tuve contacto con Daniel fue el 24 de septiembre, pero no me gustaría hablar de eso”.

- ¿Pero cómo lo notaste?

“El contacto fue por whats. Pero quienes hemos conocido a una persona que ha tomado esa decisión, siempre nos quedamos con esa sensación del ‘hubiera”

- ¿Has tenido algún contacto con la familia de Daniel para saber cómo se encuentran? “Lo que yo sabía de su familia es lo que él mismo expresaba en sus redes sociales, que no tenían relación. En su funeral, le realizaron una ceremonia de la religión que él practicaba, que era afrocubana, y no estaban sus amigas, como Mónica Noguera. Aunque Mónica escribió unas palabras para él, no dejan de sacar cosas malas, hablando mal de él con Gustavo Adolfo Infante; cuando Daniel estaba en vida, no hablaban tan mal de él, como ahora que ya no está, deberían dejar de hacerlo por respeto a su familia y a él”

- ¿Consideras sacar más información sobre algunos romances de Daniel?

“Sólo estoy tratando de buscar a este actor para preguntarle de frente, pero todo lo podrían comprobar con su misma gente de seguridad, con su equipo”

- ¿Lo vas a extrañar?

“Claro, lo vamos a extrañar porque era supersimpático, carismático, me hacía reír mucho, era muy seguido por muchas personas”, finalizó.

Platicamos con un amigo muy cercano a Daniel Urquiza, quien pidió el anonimato por temor a represalias, y nos contó que el estilista se hundió en la tristeza por amor:

- Cuéntanos, ¿cómo tomaron la noticia de que Daniel se quitó la vida?

“Imagínate, todavía no lo puedo creer. Lo vi cuatro días antes, platicamos largo y tendido, lo noté triste, pero nunca me imaginé que llegaría a tanto”

- ¿Es verdad lo que se dice, que tenía una relación con David Zepeda?

“Sí, ¡es verdad! Dani era pareja de David Zepeda y era el hombre más feliz, estaba muy enamorado de David, le cumplía sus caprichitos, lo consentía y en todo momento lo procuraba, hasta que David decidió terminar”

¿Por qué terminaron?

“Dani me contó que los dos habían planeado casarse en noviembre, el mes que entra, y que la boda iba a ser en un lugar muy exclusivo de Juriquilla, en Querétaro; él ya tenía todo planeado, pero David lo engañó”

- ¿Por qué dices que lo engañó?

“Porque aunque David le dijo que saldría del clóset, obvio que no lo va a hacer, pues David es bisexual, por eso es que lo han visto con mujeres, y él nunca se ha querido decidir”

- Pero entonces Daniel lo sabía...

“Por supuesto, llevaban 10 años juntos, aunque David también sale con mujeres, pero Dani lo amaba, y ahora que David decidió seguir escondiendo sus preferencias, Dani se la pasaba llorando, y por más que hacíamos para levantarle los ánimos, no podíamos, Daniel se hundió en la tristeza”

- ¿Lo consideraba el amor de su vida?

“Así es, y siempre lo decía, que se veía con él para siempre, se dedicó a consentirlo y a buscar cómo retenerlo a su lado, pero esta desilusión fue tan fuerte, que por eso varios de sus amigos pensamos que eso fue un detonante en la decisión que Dani tomó de quitarse la vida”.

¿A qué te refieres?

“Dani de por sí sufría de ansiedad y no pudo sobrellevar que David lo haya terminado”

- ¿David por qué no se pronuncia al respecto?

“No sabría decirte, pero me imagino que tiene que ver con que no quiere salir del clóset, le da miedo el qué dirán, y es lamentable”, concluyó.

Además, Mauro Riveros, de 38, quien fue vecino del estilista por algunos años (2009- 2013), asegura que escuchaba golpes y gritos que venían del departamento de enfrente, donde vivía Daniel.

- Mauro, ¿conociste a Daniel Urquiza?

“Sí, lo que pasa es que yo viví de 2009 a 2013 en la Torre B, en el piso 24, de Reforma 222, mi departamento daba frente a la puerta de Daniel Urquiza, y durante esos años siempre vi a Daniel y a David Zepeda entrar y salir del departamento muchas veces, no te puedo asegurar que ellos eran pareja, pero se escuchaban cosas raras”

- ¿Qué escuchabas?

“Gritos y golpes; no sé quién le pegaba a quién, pero tenían fuertes peleas, era bastante incómoda esa situación, y angustiante escuchar que estaban golpeando a alguien, pero no te puedes meter como vecino”

- ¿Los llegaste a ver golpeados?

“En ocasiones vi a Daniel lastimado de la cara, y creo que una vez andaba con la nariz rota, pero no vi que alguien lo haya golpeado”

- ¿Sabías quiénes eran Daniel y David?

“Al principio no, conocí a Daniel hasta que me lo presentó mi exesposa, Lis Vega, porque ella se ponía extensiones de este señor, y también hasta entonces supe que David era actor”

- ¿Entablaron una relación de amistad?

“No eran mis amigos, Daniel era mi vecino incómodo, no simpatizamos; nunca nos caímos bien, nunca crucé palabra con ninguno”

- ¿Daniel y David eran pareja?

“Lo que pasa dentro de cuatro paredes no puedo saberlo. Asumí que era una pareja gay, pero nunca los vi besándose”, finalizó.

