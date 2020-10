Danna Paola, Luísa Sonza y Aitana lanzan canción juntas (VIDEO)

Danna Paola está de estreno, ya que en unas horas dio a conocer su nuevo sencillo titulado "Friends de Semana", en donde colaboró junto a la española Aitana y la brasileña Luisa Sonza.

La cantante acaparó las miradas con un look de sexy basquetbolista color rojo y un extrabajante peinado que sin duda muchos copiarán, pues ven a la artista como un ícono de la moda.

El estreno fue hace unas horas y hasta el momento lleva más de 250 mil visualizaciones, mismas que van en aumento rápidamente. Durante la semana Danna Paola hizo una serie de publicaciones espectaculares en sus redes sociales para promocionar el nuevo éxito.

"Friends de semana" es un proyecto de Danna Paola, Aitana y la brasileña Luisa Sonza, mismo que se espera sea todo un éxito, como "Oye Pablo".

La cantante aparece vestida como basquetbolista y como maestra, que remite de inmediato ese ámbito escolar . "I just wanna see you, pa matar las ganas", fue el mensaje con el que la cantante mexicana acompañó su publicación en las redes.

Fuente: SDP