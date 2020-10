Es irresponsable realizar fiestas en estos momentos: Laura Bozzo (VIDEO)

En entrevista con varios medios, Laura Bozzo habló sobre la polémica boda de Ninel Conde y Larry Ramos y aunque señaló que ya no quería hablar sobre celebridades porque siempre termina en problemas, externó su opinión.

El programa ‘Sale el Sol’ compartió las declaraciones de la conductora en las que señaló que para ella es una irresponsabilidad realizar cualquier tipo de fiesta en tiempos de la pandemia de coronavirus.

“Los eventos en una situación así es algo delicado. Pero yo ya no quiero opinar de los artistas, porque cada vez que opino de los artistas terminó yo chingada. De los eventos, me parece una irresponsabilidad”

Laura Bozzo

En el video la presentadora puntualizó que las celebridades no se deben de quejar que su vida sea pública, ya que es algo que viene con su fama.

“Si tu no quieres que se metan en tu vida, si tu no quieres que te juzguen, si tu no quieres eso no te dediques a ser artista. Porque si eres artista tu vida tiene que ser de alguna manera pública. Uno tiene que dar el ejemplo, a mi no se me ocurriría hacer una fiesta porque me parece que es irresponsable”

Laura Bozzo

A pesar de que Laura Bozzo mostró su descontento por la realización de la boda, si defendió a Ninel Conde asegurando que tiene todo el derecho de casarse.

“El hecho de que ella este privada de tener a su hijo, no le impide que si ella es feliz y quiere casarse, que se case”

Laura Bozzo

Fuente: SDP