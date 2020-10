Muere el primer actor de James Bond, Sean Connery, a los 90 años

A través de su cuenta de Twitter, la franquicia de las películas James Bond confirmó la muerte y recordó que el escocés fue el primero en interpretar al personaje en 1962.

"Sir Sean Connery murió a la edad de 90 años. Fue el primer actor en interpretar a James Bond en la pantalla grande en Dr. No en 1962, le siguieron From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice y Diamonds Are Forever", escribió.

Destacó que los productores de la película, Michael G. Wilson y Bárbara Broccoli, lamentaron su muerte y aseguraron sentirse devastados.

Sir Sean Connery has died at the age of 90. He was the first actor to play James Bond on the big screen in Dr. No in 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice and Diamonds Are Forever followed. pic.twitter.com/VaFPHCM5Ou