Laura Bozzo sufre ataque de pánico tras enterarse de muerte de Magda Rodríguez (VIDEO)

La conductora Laura Bozzo sufrió un ataque de pánico tras enterarse de la muerte de Magda Rodríguez, productora del programa de televisión "Hoy".

En entrevista con el diario El Universal, la conductora originaria de Perú reveló que la noticia de la muerte de Magda Rodríguez la afectó profundamente y que apenas el viernes 30 de octubre se habría reunido con ella.

Expuso que tuvo que trasladarse a una clínica para aplicarse una inyección que pudiera tranquilizarla, y aseguró estar aún "en shock" ante la pérdida de su amiga, a quien consideró como uno de los "mejores seres humanos" que ha conocido en su vida.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, Laura Bozzo publicó un video en donde, sin maquillaje y visiblemente triste, dedicó unas palabras a la memoria de la creadora y confesó que su muerte le estaba causando un dolor inconmensurable.

"Magda, te quiero. Te debo tanto, te acuerdas cuando llegué a tu casa, la depresión en la que estaba. Tú me salvaste la vida, me sacaste de todo. No tengo palabras para decirte. Que Dios te bendiga siempre"

Laura Bozzo

Fuente: SDP