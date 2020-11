Ejecutan al actor Eddie Hassell cuando salía de la casa de su novia en Texas

El actor Eddie Hassell, conocido entre otras por su participación en la película The Kids Are All Right, murió tiroteado en la madrugada del domingo en Texas.

De acuerdo con los primeros reportes, recibió un disparo en el estómago frente al apartamento de su novia ubicado en Grand Prairie, Texas, aproximadamente a la 1 de la madrugada del domingo. El tiroteo se encuentra actualmente bajo investigación y, hasta el momento, el motivo de la balacera no está claro y no hay ningún sospechoso detenido.

La novia de Hassell estaba en su apartamento cuando sucedió y no vio al agresor. Sus vecinos acudieron en su ayuda y llamaron a los servicios de emergencia. Tras recibir los el balazo, Hassell murió en el hospital.

Su papel más importante en la gran pantalla fue en "Los chicos están bien", un drama familiar dirigido por Lisa Cholodenko y protagonizado por Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo y Josh Hutcherson en el que dio vida a Clay, el astuto mejor amigo del personaje de Hutcherson, Laser. También apareció en "Jobs", el biopic del fundador de Apple protagonizado por Ashton Kutcher donde dio vida a Chris Espinosa.

En la pequeña pantalla, su papel más importante fue el de Phil Nance, el mejor amigo de Miles (Carter Jenkins), en la serie "Surface" donde participó en un total de 10 capítulos. Hassell también tuvo un papel recurrente en la serie dramática de Lifetime "Criadas y Malvadas" creada por Marc Cherry.

Fuente: El Universal