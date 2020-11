Eduardo Verastegui pide votar por Donald Trump (VIDEO)

El pasado mes de septiembre, Eduardo Verástegui fue nominado por Donald Trump como miembro de la Comisión Asesora del Presidente para la Prosperidad de los Hispanos.

Desde ese momento, el actor ha utilizado sus redes sociales para mostrar su apoyo al presidente de los Estados Unidos. Eduardo Verástegui asegura que los mexicanos se encuentran a favor del magnate por rechazar la interrupción del embarazo.

A través de su cuenta de Twitter, el famoso compartió un mensaje en el que señalaba el trabajo que ha realizado el trabajo de Donald Trump en favor de la comunidad hispana.

Con el mensaje: “La gran mayoría de los mexicanos estamos con @realDonaldTrump Let’s make Mexico and the USA great together!”, el actor compartió su video.

“En los Estados Unidos se abortan más de un millón de bebés al año, el 22% de ellos son niñas y niños latinos. Cada año la vida de más de más de 220 mil bebés latinos es descartada”

Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui señaló que Donald Trump es el presidente que más ha rechazado el derecho a decidir de las mujeres en la historia de los Estados Unidos.

“El gran separador de familias, es el aborto. Que separa para siempre a los niños de sus padres. Donald Trump ha sido el presidente más provida de los Estados Unidos”

Eduardo Verástegui

El actor puntualizó que también apoya al magnate por su visión de la economía que debe de tomar los Estados Unidos. También habló de las acciones que ha realizado en favor de los hispanos.

“Apoyo al presidente Trump, por su visión del rumbo económico que debe tomar este país. Porque es el presidente que llevo la tasa de desempleo hispano al más bajo nivel histórico”

Eduardo Verástegui

“Creó más de tres millones de empleos hispanos y aumentó la tasa de propiedad de viviendas hispanas. Los hispanos pudieron cumplir el sueño de la casa propia. Apoyo a Trump porque se ha comprometido a dar una solución permanente a los dreamers (…) todo esto son hechos y no palabras”

Eduardo Verástegui

La gran mayoría de los mexicanos estamos con @realDonaldTrump Let’s make Mexico and the USA great together! #Trump2020 #LatinosForTrump2020 pic.twitter.com/1dEB6dncSa