Martha Pastor, la internacional pintora poblana que tiene 90 años edad (VIDEO)

A sus 90 años de edad, la artista poblana, Martha Pastor de Rivero es considerada una artista de nivel internacional gracias a sus pinturas impresionistas, mismas que son puestas en exhibiciones y que la mantienen vigente.

En entrevista con Azteca Puebla, la artista de la entidad poblana destacó que gracias a sus pinturas -impresionistas contemporáneas- hechas con técnicas como: Acuarela, cerámica de talavera y pastel, logró viajar a varias partes del mundo.

En este sentido mencionó que inclusive tuvo la oportunidad de ver al famoso pintor español, Pablo Picasso, en París y tras verlo vivo la idea de formar un retrato budista.

"Estudié historia del arte, me gusta el impresionismo que es en el que siempre incursioné, impresionista contemporáneo. Fui a muchas partes de viaje, en europa, tuve la suerte de ver a Picasso en París, llevaba yo unos aretes simpáticos y me señaló y de esa acción me dio la idea de hacer un retrato budista", comentó.

Para finalizar aseguró que deben dejar a las nuevas generaciones desenvolverse libremente para que pinten en el estilo que mejor se les acomode. Además indicó que con su última exposición relata las diferentes etapas de su vida, todo lo que pintó y lo que vivió.

"Si les gusta, que a los niños no los echen a perder con diferentes formas de pintar, que los dejen desarrollarse libremente y que pinten lo que les nazca. En la exposición tez brillante plasmo lo que son diferentes etapas de mi vida, lo que pinté, mis vivencias etcétera", concluyó.