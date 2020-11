La presentadora Carmen Muñoz tiene Covid (VIDEO)

Este martes 3 de noviembre, Carmen Muñoz sorprendió a sus seguidores al revelar que había dado positivo a su prueba de Covid-19.

Al inicio de la transmisión de ‘Al Extremo’, la famosa realizó un enlace donde confirmó que tiene coronavirus. Ante su ausencia habrá una nueva conductora.

En su video la presentadora puntualizó que se encuentra muy bien ya que hasta el momento no ha presentado ningún síntoma.

"Resulta que me hice la prueba Covid-19 y salió positiva, me la hice porque este fin de semana yo iba a viajar fuera del país, entonces era un requisito tener esta prueba para poder viajar y nunca me imaginé la verdad que fuera a salir positiva porque me he sentido muy bien, no he tenido síntomas, estoy asintomática”

Carmen Muñoz

Carmen Muñoz puntualizó que el coronavirus es una enfermedad muy extraña y señaló que aunque se encuentra muy bien, se mantendrá aislada.

“Estoy siguiendo las recomendaciones que me dio mi doctora de quedarme en casa, de tomar algunos medicamentos, estarme monitoreando la presión, la oxigenación... pero lo mejor es que me siento muy bien y con ánimo, entonces es como una cosa muy extraña”

Carmen Muñoz

“Gracias a Dios nos habíamos salvado durante estos siete meses, pero pues ahora me tocó a mí. Estoy fuerte, con mis defensas arriba porque hago ejercicio, me alimento bien, porque tomo vitaminas y demás, yo sé que voy a estar muy muy bien en estos próximos días”

Carmen Muñoz

Fuente: SDP