Ninel Conde no quiso a pagar su vestido de novia (FOTO)

Después de intercambiar varias palabras y de aclarar malos entendidos y cosas que el ‘Bombón Asesino’ dio por hecho, el diseñador de moda originario de Jalisco prefirió regalárselo ya que no quiso involucrase en una pelea mediática con la famosa.

A través del programa Suelta la Sopa se asegura que la protagonista de la puesta en escena “A oscuras me da risa” mandó a crear el vestido pensando que Benito Santos no le cobrarían tanto debido a que todos hablarían de la boda y esto le serviría de publicidad; sin embargo, el creativo no trabaja así.

Sin revelar el cuánto costo de la pieza fue el mismo Benito quien compartió en su cuenta de Instagram la foto de Ninel luciendo el vestido de novia.

Fuente: SDP