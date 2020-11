Jeanette Karam exnovia de Eleazar asegura que le causó heridas profundas y lo denunciará (VIDEO)

Luego de que se diera a conocer que Eleazar Gómez fue detenido por agredir físicamente a su novia, Tefi Valenzuela. Una de las exnovias del actor, Jeanette Karam, reveló la violencia que vivió cuando fue pareja del hermano de Zoraida Gómez y resaltó que planea denunciarlo.

En una entrevista para Venga la Alegría, la modelo Jeanette Karam, también habló sobre la violencia que vivió cuando era novia de Eleazar Gómez, tema del que también habló otra de las ex parejas del actor recientemente, Vanessa López.

En la entrevista para el programa, Jeanette Karam contó un poco sobre la relación de año y medio que tuvo con Eleazar Gómez en la que sufrió violencia.

“Anduve un año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre. Para mí es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo porque es algo que me ha dolido mucho”, contó Jeanette Karma.

La modelo contó que durante el tiempo que tuvo una relación con el actor, éste la agredió de diferentes maneras.

“Me lastimó en maneras que no puedo ni explicar y me causó heridas muy profundas, pero durante el año y medio que estuvimos juntos sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar”, reveló la joven.

“Me cuesta trabajo entrar en detalles de todo lo que me hizo, pero cómo Tefi se vio yo me llegue a ver y si eso le pasó a Tefi estando dos meses con él, yo sólo quiero que se imaginen lo que yo pude vivir un año y medio o lo que sus otras parejas han vivido”, mencionó la ex novia de Eleazar Gómez.

Por otra parte, Jeanette Karam mencionó que debido a la situación que se presentó con Eleazar Gómez, ella también ya planea denunciarlo por violencia.

“Ya me decidí a que también lo voy a denunciar, ya me contacté con mi abogado y me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo y todavía lo puedo denunciar para que la denuncia de Tefi tome más fuerza. Me dice que tal vez la mía ya no tenga tantas consecuencias, pero va a servir como un antecedente de la violencia que él ejerce”, dijo conmovida.

La ex novia de Eleazar Gómez añadió que trató de ayudar al actor con sus problemas de violencia, sin embargo, no pudo hacer mucho.

“Eleazar es un hombre con muchos problemas y necesita atenderse. Durante nuestra relación lo intenté ayudar, lo contacté con psicólogos, con psiquiatras porque estaba enamorada de él y veía bondad en su corazón y pensaba que él merecía ayuda, es un hombre que no quiere cambiar”, comentó.

Finalmente, la modelo alentó a las mujeres que han sido victimas de cualquier tipo de violencia a denunciar y no quedarse calladas.

“Invito a las mujeres que han sufrido violencia que no se callen porque los agresores no merecen nuestro silencio y al callarnos nos volvemos cómplices. Si yo hubiera hablado a tiempo tal vez Tefi no hubiera vivido esto, ya lo vivió y es hora de que todas tomemos acción en esto”, finalizó Jeanette Karam.

