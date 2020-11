¡Fuera Amber Heard! Fans de Johnny Depp exigen la saquen de Aquaman

Obviamente los fans de Johnny Depp iban a salir en su defensa luego de que anunciara su despido de la franquicia Animales fantásticos y su papel de Grindewald por petición de Warner, por lo que los fanáticos exigen que también despidan a Amber Heard de Aquaman.

Dicho de otro modo, que el estudio le ha obligado a renunciar. Algo que no ha sentado nada bien a muchos fans. "Si no está él, no pienso seguir viendo la saga", manifiesta un seguidor. Otros, en cambio, cargaban duramente contra la ex de Depp y reclamaban a Warner que haga lo mismo con ella y aparte a Amber Heard de la saga "Aquaman".

La noticia de la renuncia forzada ha provocado que las redes sociales ardan, especialmente Twitter. Muchos seguidores del actor, como también de la saga creada por J.K. Rowling, han cargado contra la compañía por haber tomado esta decisión, llegando incluso a organizar campañas de boicot y recogida de firmas contra Warner.

También varios han cargado contra Amber Heard, la expareja del actor. "En un mundo nuevo, en el que la gente busca igualdad y justicia de género, no hay lugar para la hipocresía. Amber Heard es una abusadora. Warner Bros., están siendo jueces muy injustos con Johnny Depp", escribió una fan.

El despido fulminante del actor de "Piratas del Caribe" llega solo unos días después de que Depp perdiera una demanda por difamación contra un tabloide británico, The Sun, por referirse a él como un "maltratador de esposas", en referencia a la denuncia por violencia machista interpuesta por Heard, con quien libra desde hace meses una cruenta batalla en los tribunales.

Con información de: El Universal



