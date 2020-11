Yo hablo con José José en mis sueños: Alejandra Ávalos (VIDEO)

Alejandra Ávalos sigue en medio de la polémica ya que pese a demanda de Anel Noreña, la famosa volvió hablar sobre José José y aseguró que ha podido hablar con el cantante.

De acuerdo con la famosa el ‘Príncipe de la canción’ le habría hecho algunas revelaciones en sueños por lo que contactó con él a través de una médium.

En entrevista para el programa Hoy la famosa puntualizó que se encuentra muy feliz después de haberse contactado con José José ya que le habría mandado un mensaje muy claro y le habría pedido que siguiera revelando la verdad sobre su vida.

“Tuve la oportunidad de contactar con una médium y tuve una experiencia que nunca había experimentado. Fue increíble hacerlo venir”

Alejandra Ávalos

En el video Alejandra Ávalos puntualizó que el ‘Príncipe de la canción’ no ha podido descansar por todos los problemas que han surgido con su familia. Además, destacó que le habría pedido que continuará revelando la verdad.

“Tener esa referencia real, fue un momento muy espiritual y él se pudo expresar. Me decía ‘habla’. No ha podido descansar y estar tranquilo”

Alejandra Ávalos

Por último, destacó que el cantante le entregó un libro simbólico el cual contiene revelaciones, las cuales “continuarán haciéndose con el tiempo” y se sabrá la verdad de la vida de José José.

En entrevista para ‘Venga la Alegría’ Alejandra Ávalos puntualizó sobre un sueño que tuvo con José José en donde le pedía que hablará con Anel Noreña para que dejará de mentir.

“Yo veía a José y él me tomaba de la mano y me decía ‘ven, acompáñame’, y me llevaba a un sótano y luego me tomaba de la mano y me decía ‘quiero que ya hables con Anel… dile que ya deje de decir mentiras”

Alejandra Ávalos

La actriz señaló que en ese sentido el ‘Príncipe de la canción’ le había encomendado una misión.

“Él de alguna manera me encomienda pues una misión, yo así lo veo, una misión, yo en mi sueño defendía a José de Anel, yo a Anel le decía ‘déjalo de molestar’, entonces yo lo tomo así, como el mensaje que fue contundente: ‘habla con Anel y dile que ya me deje en paz’”

Alejandra Ávalos

Fuente: SDP