Julián Gil contra Gustavo Adolfo Infante tras llamar gorda mugrosa a conductora (VIDEO)

El día de hoy, se popularizó un video en donde aparece el conductor y periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, haciendo una serie de comentarios contra la también conductora Elisa Beristain.

En las imágenes se puede ver a Infante como invitando en un programa de radio, donde despotricó contra la mexicana, llamándola 'gorda y mugrosa'. De inmediato, varias personalidades del medio del espectáculo se manifestaron en contra del conductor, asegurando que su comportamiento es machista y misógino.

Una de las celebridades que reaccionó al clip, que ya circula en todas las redes sociales, y mostró su enojo contra Gustavo Adolfo fue el actor argentino Julián Gil, quien mandó un fuerte mensaje, señalando que no es la primera vez que Infante hace este tipo de cosas con la intención de denigrar a otros: “Este tipo lo hace diario con todo el mundo. Hoy le tocó a ella, pero lo único que hace es denigrar a la gente y poner por el piso al periodismo. Un asco de persona”, escribió.

Pero eso no fue todo, en la cuenta oficial del conductor Javier Ceriani, compañero de Beristain en el programa 'Chisme No Like'; Gil volvió a manifestarse y dejó otro mensaje donde llama al presentador de Imagen TV acomplejado y le pide que se retire: “De lo peor este tipo. Asco de periodista, un tipo sin recursos (que) cree que amenazando y humillando a las personas es alguien. Que mejor se retire. Es un misógino, acomplejado”, publicó.

Esta no sería la primera vez que el actor se lanza de esta manera contra el periodista de espectáculos, y es que recordemos que entre ambos existe una fuerte enemistad que inició cuando Julián llamó vendido y chayotero a Gustavo, luego de que éste se mostrara a favor de Marjorie De Sousaa en pelea legal que sostuvo contra el argentino.

Incluso Julián se burló del presentador cuando se anunció que quedaba fuera del matutino ’Sale el sol’, situación que Infante no dejó pasar por alto y lo amenazó con demandarlo si continuaba hablando de él.

Cabe destacar también que Julián Gil no es el único que, en esta situación, ha mostrado su descontento hacia Gustavo Adolfo, ya que en la publicación donde se muestra el video de las declaraciones, pues además de cientos de internautas que descalifican los comentarios del conductor, actores como Carlos Ponce, David Chocarro y la también periodista Angélica Palacios se dijeron en contra de este tipo de actos.

