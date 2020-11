Yalitza triunfa con 6 acertados looks en los Latin Grammy 2020

Yalitza Aparicio, la actriz nominada al Oscar, no sólo ha mostrado ser talentosa frente a la pantalla grande, además ha demostrado un gusto particular y refinado hacia la moda. Tan es así, que Dior ha usado su imagen en campañas. Ahora en los Grammys vuelve a triunfar con looks únicos y trendys.

La actriz mexicana, Yalitza Aparicio, deslumbró a propios y extraños durante su llegada a la ceremonia de los premios Latin Grammy 2020, en los cuales debuta como presentadora.

En su paso por la alfombra roja de los galardones que reconocen lo mejor de la industria musical en español, la protagonista de Roma lució un impactante vestido de color rosa mexicano, diseñado por la marca brasileña Helo Rocha.

Con el llamativo atuendo, la actriz causó gran sorpresa, debido a que no optó por usar un clásico vestido de noche, sino una prensa en color rosa mexicano que además tenía un escote profundo en "V", la cual combinó con un par de zapatillas plateadas de plataforma.

Como complemento, Yalitza Aparicio portó algunos accesorios discretos, como joyas de la marca Pomellato, pues lució arracadas en color dorado y un collar con una poco llamativa cadena, pero que al centro destacaba debido a que incluía una gema en color verde.

Al iniciar la gala de los premios, la nominada al premio Oscar portó una nuevo vestido en color negro, que no desentonó con lo mostrado en su primer vestuario, ya que ha recibido de los mejores comentarios debido a que continuó mostrando su frescura.

La prenda del diseñador brasileño Vitor Zerbinato -que fue combinada con un par de zapatillas abiertas con detalles brillantes en las correas, así como con aretes también de Pomellato-, destacó debido a que en el hombro derecho tiene una enorme flor.

A pesar de la gran impresión que dejó con el par de vestidos, la presentadora apareció con un tercer vestuario que no desentonó con lo ocurrido previamente, pues continuó arrancando los mejores comentarios y opiniones de los especialistas.

Para su tercer atuendo, Yalitza Aparicio portó un vestido largo de color blanco, de la firma Carolina Herrera, el cual tenía detalles de recortes, así como hombros pronunciados. Como en los anteriores, la actriz usó accesorios de Pomellato, además de un detalle de flores rojas en la cabeza.

Finalmente, Yalitza Aparicio utilizó para cerrar la noche del Latin Grammy un vestido en color azul eléctrico del diseñador Jonathan Cohen.

Fuente: SDP Noticias