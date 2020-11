DíaDelMúsico: Don Rafael, el saxofonista que sobrevive a la pandemia

El músico trabaja en el restaurante “Mar de Plata” durante los fines de semana, pero ahora no gana 500 pesos diarios, pues no tiene tanto trabajo por culpa del virus

Don Rafael “El Chiquis”, saxofonista con más de 40 años de experiencia encontró en el apoyo familiar, la ayuda entre músicos y sobre todo en el ahorro individual, la fórmula adecuada para sobrevivir a la pandemia Covid-19, misma que lo tuvo siete meses sin poder trabajar ante el cierre de restaurantes, bares y eventos sociales.

En entrevista con CAMBIO Rafael Vásquez “El Chiquis”, saxofonista oriundo de Veracruz que reside en Puebla y que tiene poco más de 40 años de experiencia reveló que al ser el único sustento de su familia, padeció en demasía la pandemia Covid-19 pues derivado de la contingencia sanitaria y tras la prohibición de dar atención al público en establecimientos como: Restaurantes, bares y/o cantinas, se quedó sin fuente de empleo.

En este sentido, detalló que se pudo sostener por siete meses gracias a un ahorro y a la ayuda que se ha dado entre músicos; sin embargo, mencionó que es urgente que el Gobierno de Puebla les autorice los eventos sociales -cumpliendo las medidas sanitarias- pues necesitan tener ingresos para sobrevivir.

“Viví de un ahorro que tenía el cual ya se acabó, las oportunidades de trabajo son muy pocas, ahí es cuando me pregunto cómo permiten lo del buen fin con tanta gente y porqué un evento privado de 200 o 300 personas no lo permite el gobierno y ayuntamiento del estado, no se fijan en que necesitamos trabajar, si nos dijeran no lo permitimos pero les damos una lana bueno adelante pero la gente hoy o se muere de covid o de hambre, necesitamos un apoyo real”, añadió.

Sin apoyo pero Don Rafa, lo único que pide es poder trabajar

Sobre la crisis económica que azota a Puebla y de la que es partícipe, Don Rafael aseguró que en siete meses no recibió ayuda del gobierno, ni de los sindicatos ni de nadie en lo absoluto; sin embargo, mencionó que lo único que pide es tener oportunidades de trabajo habilitadas por el gobierno; es decir, que no pongan barreras.

“Por mucho que se tenga un colchón para sobrevivir, ya es mucho tiempo y no queda de otra más que seguir adelante, mientras no nos contagiemos ya es ganancia porque muchos compañeros han fallecido a causa del Covid, existe también por parte de la población falta de obediencia, empatía”, declaró.

“Aproximadamente sacamos entre 300 y 500 pesos diarios antes de la pandemia, con eso apenas y se puede sobrevivir para lo más básico, el pago del coche, pago de la renta, tampoco el banco no da facilidades, te cobran intereses sobre intereses, es terrible”, finalizó.

El apodado “Chiquis” proviene de una familia de músicos, en donde desde los ocho años comenzó a practicar un instrumento de percusión el cual en primera instancia lo tomó por obligación. No obstante, tras tomarlo con gusto y estudiarlo en distintas unidades académicas de la Ciudad de México, comenzó a viajar desde los 17 años a Estados Unidos para trabajar en el mundo de la música, mismo que ha ejercido a lo largo de 40 años; actualmente Don Rafael labora en el restaurante “Mar de Plata”, ubicado en la 31 oriente y 14 sur durante los fines de semana.