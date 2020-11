Carmelita Salinas llorando, le ruega a Tefi Valenzuela que ya perdone a Eleazar Gómez (VIDEO)

En entrevista con diversos medios de comunicación, Carmelita Salinas comentó que se siente consternada por la detención y el comportamiento de Eleazar Gómez, y terminó hablando del hermano de Eleazar Gómez, quien se suicidó hace tiempo.

También platicó que se encontró a la madre de Eleazar Gómez, quien le dijo que uno de sus hijos se había suicidado por culpa de su novia. En resumen, Carmen Salinas basó su discurso para tratar de generar empatía con Eleazar Gómez, acusado de violencia contra las mujeres.

"En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar… yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años, y ella sola me dijo 'mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta', a mí me impactó mucho eso", dijo Carmen Salinas.

Fuente: Milenio.com