¡Ya no quiero más odio! Mon Laferte cancela concierto con colectivo feminista transfóbico

Mon Laferte se pronunció este viernes en contra de la transfobia en un comunicado donde cancela un concierto que agentado con un colectivo feminista. Pero al enterarse que ellas promueven el odio contra las personas transgénero, decidió no realizar la presentación.

A través de redes sociales, la intérprete de “Tu tanta falta de querer” compartió su experiencia. Y detalló que la colectiva Okupa Bloque Negro, quienes se instalaron en la CNDH de la Ciuad de México tras la toma de sus instalaciones, la invitó a colaborar con su causa. Ya que ahora es un refugio para mujeres y un “espacio de resistencia contra la violencia”.

Por esta razón, la chilena decidió organizar una presentación para recaudar comida, medicinas y ropa para las mujeres a las que ayuda Okupa. No obstante, sus seguidores les señalaron que es un grupo transfóbico y ella decidió reconsiderar su participación.

Y es que las mujeres que dirigen Okupa Bloque Negro se han caracterizado por sus mensajes en contra de las personas transgénero. No sólo en redes sociales han escrito terribles mensajes violentos contra la gente trans, sino también defendieron las pintas en La Purísima que rezaban “Los trans violan”.

En ese sentido, la activista Ophelia Pastrana lamentó que la cantante chilena se uniera con las Okupa.

La intérprete no dará concierto, pero ayudará a las Okupa

Tras hablar con una vocera de las Okupa, la chilena decidió cancelar el concierto que se llevaría a cabo el próximo 4 de diciembre. Y explicó que ella está a favor de todas las causas que no generen odio; y que apoya a grupos LGBT, trans y feministas por igual.

He decidido no participar en el concierto. Lo que menos quisiera es que se generen discusiones. Siempre he intentado unir a las personas ya sea con mi música o mis acciones. Yo ya no quiero más odio: seguiré apoyando a todos los colectivos FEMINISTAS, TRANS, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida. También quiero que sepan que me encargaré personalmente de recolectar ayuda para la Okupa”, puntualizó Mon Laferte en el mensaje donde cancela el concierto.

Por su parte, Pastrana agradeció a la intérprete el apoyo a la diversidad y celebró la cancelación de su presentación en el evento de Okupa.

Con información de: Grupo Fórmula