¡La espera terminó! Britney Spears y Backstreet Boys lanzan canción juntos (VIDEO)

Britney Spears y el grupo Backstreet Boys han cumplido el deseo de muchos de sus seguidores que pedían a gritos una colaboración entre estos dos grandes ídolos, y este viernes por fin han lanzado la canción "Matches", publicada dentro del álbum reeditado de "Glory" de Britney, recién lanzado en todas las plataformas musicales.

Mientras tanto los Backstreet Boys, una de las bandas más conocidas de finales de los 90 y que, tras una larga pausa en su carrera musical, publicaron un nuevo álbum en 2019, hablan de un día esperado y sin precedentes.

"Qué día tan GLORIOSO es... nos han preguntado por la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años y hoy es el día!! #BritneyXBackstreet finalmente está aquí!", escribían en sus redes sociales.

“Matches” ? featuring my friends @backstreetboys is out now !!!! I’m so excited to hear what you think about our song together ? !!!! You can also listen to Glory Deluxe everywhere now !!!! https://t.co/XGUlxHtdN6https://t.co/IuBZXNzcX1 pic.twitter.com/fsbDPPN0EC