Chris Evans protagonizará peli sobre "Buzz Lightyear" y algunos fans ya lo critican

De acuerdo a palabras del actor, Chris Evans, cumple un sueño al trabajar con Pixar, pues le dará voz Buzz Lightyear.

Chris Evans nos acaba de dar una de las mejores noticias a los amantes de Toy Story. El actor le dará voz a Buzz Lightyear en la nueva película de Disney.

Según comentó Chris Evans, reconocido también por su personaje del Capitán América se siente muy orgulloso de haber podido cumplir su sueño, pues siempre quiso participar en alguna película de Pixar.

Chris Evans utilizó su cuenta de Instagram para dar la noticia: "Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad. He sido un gran admirador de sus películas desde el principio. Mi equipo apenas pudo contener su emoción cuando me dijeron que Pixar tenía una propuesta para mí".

ADEMÁS EL ACTOR COMENTÓ:

"Todo lo que dijeron fue "Buzz Lightyear". No sabía qué significaba eso, ya que Tim Allen es Buzz Lightyear y nadie podría tocar su actuación. Necesitaba saber en qué se diferenciaba este personaje y por qué valía la pena contar esta historia".

Por otra parte, el guapo Chris Evans dijo: "Puedo decir 2 cosas con absoluta confianza: No dejé de sonreír durante TODO el campo. Oreja a oreja. Todos pueden estar tranquilos. Y emocionarse mucho".

Para culminar su mensaje Chris Evans agregó: "Créame cuando digo que REALMENTE saben lo que están haciendo allí. Este será especial y no pisa nada. Ni siquiera puedo expresar mi emoción con palabras. Sonrío cada vez que lo pienso. #AÑO LUZ".

La nueva película de Buzz Lightyear llegó para contarnos la historia del piloto, pues Toy Story nunca nos la contó, pero por fin vamos a saber la verdad detrás del personaje. El título de la película en la que participa Chris Evans es Lightyear.

DISNEY PRESENTA SUS NUEVOS PROYECTOS

Disney reveló decenas de nuevos proyectos de Marvel, Star Wars, series de princesas, secuelas y nuevas películas, entre ellas una nueva historia que se desprende del mundo de Toy Story y por primera vez nos muestra la historia de uno de sus personajes más importantes. Toy Story 2 nos dejó ver un poco más de la historia de Woody y de la caricatura que inspiró toda una colección de juguetes y objetos, pero el pasado de Buzz era un misterio y pronto tendremos más respuestas.

De acuerdo con los reportes, Lightyear sigue a un piloto de pruebas que se convirtió en el héroe espacial que dio lugar a la figura de acción de Buzz Lightyear que fue un regalo de navidad para Andy y que se hizo famosa en las películas de Toy Story de Pixar. Angus MacLane, codirector de Finding Dory, se encargará del proyecto Lightyear que revela la historia jamás contada del personaje.

Para quienes no recuerdan muy bien la historia de fondo de Buzz (que se menciona brevemente en la primera película), el astronauta es miembro de la Unidad de Protección del Universo de élite del cuerpo de Space Ranger, que protege la galaxia de la amenaza de invasión de un malvado emperador llamado Zurg, que es el peor enemigo de la Alianza Galáctica.

I don’t even have the words. https://t.co/GHC8X6Yp7n