Muere Charley Pride, ícono de la música country, por causa de covid

Charley Pride, primera leyenda de origen afroamericano de la música country, falleció este sábado a la edad de 86 años por complicaciones relacionadas con el covid-19, informó su publicista, Jeremy Westby, en un comunicado de prensa.

Pride, compositor de grandes éxitos como "Kiss An Angel Good Morning'", murió en Dallas (Texas). Un mes atrás, había recibido el premio a la trayectoria profesional por parte de la Asociación de la Música Country.

¿Quién fue Charley Pride?

Nacido en la pobreza en Sledge (Mississippi), en el sur de Estados Unidos, Charley Pride empezó como jugador de béisbol y posteriormente pasó a la música.

Durante su carrera, iniciada en la década de 1960, vendió más de 25 millones de discos y cosechó éxitos como "Is Anybody Goin' to San Antone," "Burgers and Fries" y "Someone Loves You Honey". Logró, además, tres premios Grammy.

Cabe mencionar que Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de la covid-19 con más de 16 millones de casos y cerca de 300 mil fallecidos.

