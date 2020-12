Por llamar pinche a AMLO; casi se comen vivo a Brozo en redes

Brozo, interpretado por Víctor Trujillo, insultó al Presidente de México AMLO llamándolo pinche durante la transmisión de su programa en YouTube para la plataforma Latinus, lo que provocó indignación y que usuarios de redes sociales lo criticaran.

Durante el monólogo de introducción de su programa, Brozo criticó al gobierno federal del presidente AMLO por la gestión de la pandemia del coronavirus Covid-19, y por el Plan Nacional de Vacunación dado a conocer hace unos días que limita el acceso a la vacuna contra el coronavirus por parte de instituciones de salud del sector privado.

En su exposición, Brozo insinuó la posibilidad de que la llamada "Cuarta Transformación" esté tratando de hacer uso electoral de la vacuna desarrollada por Pfizer, la cual que apenas fue aprobada esta semana tanto por la FDA estadounidense como, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El comediante dijo sospechar de la posibilidad de que la vacuna tenga un uso electoral y llamó "pinche" a AMLO. Además, se lanzó también contra Hugo López-Gatell e incluso hizo uso de un albur aprovechando uno de los apellidos del subsecretario de Salud.

"No se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres" Brozo

Brozo ha agudizado su crítica a AMLO desde su alianza con Loret de Mola

Las críticas en contra de Brozo se centraron en la ofensa a la investidura presidencial, al destacar que si bien deben existir cuestionamientos a las autoridades y su toma de decisiones, los señalamientos no deben caer en insultos en contra de quien actualmente cuenta con el respaldo del 70 por ciento de la población.

Víctor Trujillo ha agudizado su tono en contra de AMLO desde su incorporación a la plataforma de Latinus con Carlos Loret de Mola. Pese a que muchas veces su "sátira" parte de hechos respecto a omisiones por parte de las autoridades, en el caso de la vacuna contra el Covid-19 no existe ningún elemento para insinuar un posible uso electoral de las dosis.

Con información de: SDP