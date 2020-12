Javier Ceriani exhibe a Daniel Bisogno: revela audios de su relación con un joven

Si pensabas que la polémica pelea entre los conductores de espectáculos, Javier Ceriani y Daniel Bisogno había llegado a su final, estás muy equivocado porque cada día se va sumando una nueva declaración que va encendiendo más la mecha.

En un video publicado la tarde de ayer en el canal de Youtube “Chisme no Like”, el periodista argentino y su compañera Elisa Beristain no tuvieron empacho en asegurar que el conductor de “Ventaneando” engaño a Cristina Riva Palacio con un muchacho, cuando aún estaban casados.

De acuerdo con Ceriani, el joven de 18 años conoció a Daniel Bisogno en el bar “Baby”, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México, en marzo de 2018, fecha en la que aún compartía el mismo techo con la madre de su hija.

Para darle fuerza a sus aseveraciones, Javier Ceriani reveló nueve audios extraídos de Messenger de Facebook, en donde se puede escuchar la conversación del supuesto joven con un amigo y el tema focal era la relación que, de acuerdo con “Chisme no Like”, Bisogno sostuvo de manera extra marital. Además cabe mencionar que de acuerdo con el argentino, el muchacho se refiere a Bisogno como “El Señor”.

Beristain y Ceriani procedieron a mostrar los audios en los que el joven relata todo lo que vivió con el famoso, de donde se pudieron extraer polémicas declaraciones.

“En la barra había un señor alto, como 10 centímetros más alto que yo y en eso se me quedó viendo”, relata el muchacho de identidad anónima.

“Estaba yo tan pedo que le dije ‘¿quieres cerveza?’ y me dijo que sí y en eso le digo, ‘¿quieres ir al baño?’ y me dijo ‘pues vamos’, pero ya no estaban dejando pasar al baño”, continuó en el audio.