¡Benito Castro confiesa! Paco Stanley no me daba coca

El asesinato del famoso conductor de televisión Paco Stanley, sigue siendo noticia en los titulares de espectáculos pese a que el incidente se registró hace 21 años. A pesar de que ya mucho se ha hablado al respecto, y los procesos judiciales correspondientes se llevaron a cabo, su nombre sigue rodeado de rumores y especulaciones. En este sentido, Benito Castro, el actor que acompañó a Pacorro como “patiño” en diversos programas, volvió a referirse a su relación con Stanley.

Y es que cuando el también lector de poemas, fue asesinado al sur de la Ciudad de México en condiciones violentas y típicas de un “ajuste de cuentas”, Benito fue citado para declarar en la Procuraduría pues mucho se indagó en la relación del presentador con el mundo del hampa, en específico con el tráfico y consumo de estupefacientes. En entrevista con el youtuber El escorpión dorado, Castro reveló lo bien que se llevaba con el papá de Paul Stanley, quien actualmente funge como integrante del cuadro de presentadores base del programa Hoy.

Benito recordó que pasaba largas horas en la oficina de Paco, donde ambos bebían alcohol, se la pasaban platicando, y en algunas ocasiones hacían uso de cocaína, sin embargo, dejó en claro que Stanley nunca estuvo involucrado en el “negocio de las drogas”, sino que más bien lo suyo era el consumo de sustancias, mismas que ambos las adquirían con un tercero.

“No me daba coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, recordó.

Finalmente, reiteró que Paco Stanley no vendía droga, pues no le hacía falta ya que ganaba una considerable cantidad por sus menciones en los programas Ándale!, Pácatelas y Llévatelo. “No tenía necesidad de vender droga porque ganaba un ‘chingamadral’ de dinero. Ganaba sobre 300, 350 mil pesos diarios por menciones y comerciales de televisión”, finalizó.