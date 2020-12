Político priista destroza a golpes a hijo de Lupita D’Alessio (VIDEO)

A través de redes sociales, el hijo menor de la cantante Lupita D’Alessio, César D’Alessio, denunció que un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo golpeó brutalmente.

De acuerdo con Milenio, el vástago de la intérprete señaló a Arturo Montiel y a su familia por propinarle tremenda golpiza luego de que acudiera a su domicilio a cantar.

Con el rostro ensangrentado, César D’Alessio advirtió que si algo le sucedía a él o a su novia, quien también acudió al evento, hacía responsable al político priista.

El hijo de la Leona Dormida hizo varias transmisiones en vivo en las que explicó lo que lo sucedió; incluso dijo que fue amenazado de muerte.

Debido a los golpes que recibió César, con el rostro ensangrentado y con dificultad para hablar señaló a Arturo Montiel como responsable de la violencia de la que fue víctima.

César D’Alessio reveló que fue contratado para tres horas, pero dio dos más. Lo cierto es que no dio más detalles sobre que detonó la agresión en su contra.

El cantante señaló que lo sacaron a golpes de la casa del político y que encerraron a su novia en un auto para poder golpearlo.

“No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes.

Al concluir las transmisiones en vivo, César D’Alessio explicando que su pareja fue víctima de violencia de género, pues la tocaron sin su consentimiento.

“A mi mujer la manosearon, a mí me agarraron a putazos es gente sucia, igual que el PRI. Si me dan un balazo ustedes saben quién fue. Arturo, él fue el que me mató” [sic].