Facebook falla y usuarios entran en pánico en México y Latinoamérica

Debido al confinamiento que sorprendió al mundo, muchas personas han acudido a las redes sociales para seguir en contacto con sus familiares y amigos. Incluso las personas que no estaban familiarizadas con la tecnología y los términos, se han actualizado con tal de no perder contacto con la gente que quieren.

Sin embargo, este miércoles 9 de septiembre los usuarios reportan que Facebook no permite enviar mensajes a través de Messenger y que no han podido reaccionar o comentar las publicaciones de sus amigos. Otras personas mencionan que la red social no les permite ingresar a sus perfiles.

El sitio DownDetector indicó que los problemas en el sistema comenzaron alrededor de las 12:30 horas de este miércoles y se extendieron por varias horas.

En Twitter, el hashtag #FacebookDown se volvió tendencia y los usuarios de distintos países aprovechan para compartir ingeniosos memes.

Facebook es la red social más utilizada en el mundo. En los últimos meses ha sufrido una serie de fallas que van desde el no poder ingresar hasta no poder compartir contenido.

