Lanzan Apple Watch que mide nivel de oxígeno en la sangre (FOTOS)

Después de varios días generando mucha expectación, Apple presentó su nuevo Apple Watch, el cual mide el nivel de oxígeno en la sangre. ¿Alguien dijo coronavirus? Sí.

Explicando con más detalle este lanzamiento, Apple presentó tres modelos de relojes: Watch SE, Watch series 6 y Watch series 3, los cuales están muy enfocados en la salud y lo que el mundo necesita saber hoy en día: el nivel de oxígeno en la sangre, pulsaciones y hasta el tiempo que tienes que invertir en lavarte las manos.

“A medida que todos continuamos abriéndonos camino en estos tiempos difíciles y enfrentamos los desafíos que la COVID-19 está causando en nuestras comunidades y en todo el mundo, es muy inspirador cómo todos se han adaptado”, dijo Tim Cook, y agregó que él y el equipo están conscientes del “papel importante” que han jugado los productos de la marca durante esta difícil era.

Es por ello, que esta nueva generación de relojes está inspirada en la salud: mejorarla, cuidarnos y hasta movernos -entiéndase como ejercicio-.

Obviamente el reloj no viene “solo”; el diseño y lo bonito también juegan un papel importantísimo en Apple. Nuevas correas, nuevos diseños de pantalla y hasta tienen nuevos emojis para que te parezcas cada vez más a tu pantalla.

Todavía no tenemos los precios oficiales en pesos mexicanos, pero el Apple Watch SE costará 279 dólares, poco más de 5 mil pesos; el Series 6, 399 dólares, alrededor de 8 mil pesos.

Otro detalle que hay que resaltar es que los nuevos Apple Watch tienen una aplicación para compartirla con la familia. Esto quiere decir que tú, como mamá, hermano, abuelo o tío, puedes detectar dónde están tus seres queridos en tiempo real.

Suena un poco invasivo, pero de gran utilidad para la seguridad de tus amados.

Si amas hacer ejercicio, esto te va a gustar.

Ya podrás elegir la música que quieres escuchar y lo mejor, podrás compartir la información que tienes en el reloj con el celular de forma automática.



Apple Fitness+, es el nuevo servicio para hacer ejercicio. Enlazado con el Apple Watch y Apple Music



Tiene 10 tipos de entrenamientos. Se comparten datos del reloj a la pantalla de manera automática para continuar con las rutinas y ver el progreso en tiempo real #AppleEvent ? pic.twitter.com/FZ9YSrrFQf

— Carlos Hidalgo ?? (@CarlosHidalgoo) September 15, 2020



#AppleEvent #AppleWatch #AppleWatchSE



Apple Watch SE - a more Affordable smartwatch!



-S5 chipset

-Cellular models available

-Same sensors as Series 6



Starts at $279

With finance available for $12/mo-24mo pic.twitter.com/ly7zRpiBeE

— Techusiast (@Techusiast) September 15, 2020



The cheaper and equally cheerful Apple Watch SE breaks cover – $279 in US money (although expect squids to be the same) compared to $399 for the Series 6 while the Series 3 stays at $199 #AppleEvent #AppleWatch pic.twitter.com/trtejOFZn8

— Stuff.tv (@StuffTV) September 15, 2020



And the full #AppleWatch lineup is here! I love my Apple Watch so excited to see a new SE version!#AppleEvent pic.twitter.com/XdY9IzC6We

— iJustine (@ijustine) September 15, 2020

Con información de: Grupo Fórmula