¿Eres gamer? Podrás jugar todo el día ‘League of Legends’ desde tu iPhone 12

A través de la presentación en vivo del iPhone 12, se ha revelado que el videojuego ‘League of Legends’ llegará a esta nueva familia de los teléfonos inteligentes qué Mac ha desarrollado.

El nuevo iPhone 12 por fin ha llegado y, durante la presentación en vivo a través de sus redes sociales, se ha revelado que no solo contará con el total soporte de la red 5G sino que, además contará con el videojuego ‘League of Legends’.

La llegada de ‘League of Legends’ de la desarrolladora Riot garantizará el desempeño de uno de los juegos. De hecho, desde el 2019 ya se rumoraba sobre esta posible inclusión en los nuevos iPhone 12.

Este juego llegará bajo el nombre de ‘League of Legends: Wild Rift’, versión que permitirá una experiencia más fácil para el usuario del iPhone 12 gracias la pantalla táctil, lo que no significa que esta versión sea una simplificada al RPG original para ordenador.

La apuesta de iPhone 12 ha roto los esquemas en cuanto al gaming actual pues, los videojuegos que se han colocado en tendencias durante los últimos años pertenecen a los descargables para los smartphones, tal y como es el caso de ‘Among Us’ o los recientes lanzados por Nintendo quienes han comprendido bien a sus audiencias.

El nuevo iPhone 12 presenta un diseño más ligero y cómodo de llevar y, de acuerdo a la presentación será uno de sus celulares con mayor rendimiento gracias a su nuevo procesador integrado, el A14BIONIC con la inclusión de la red 5G; siendo mas rápido y con mayor resolución gracias a su pantalla OLED Super Retina XDR.

